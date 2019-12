Dainik Bhaskar Dec 06, 2019, 07:09 AM IST

खेल डेस्क. भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 टी-20 की सीरीज का पहला मैच आज हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत ने पिछले 6 टी-20 में वेस्टइंडीज को हराया है। पिछली बार भारत ने वेस्टइंडीज को इसी साल 6 अगस्त को गुयाना के प्रोविडेंस स्टेडियम में 7 विकेट से हराया था। पहले मैच में युवा ऑलराउंडर शिवम दुबे को प्लेइंग इलेवन में मौका मिल सकता है।

भारत और वेस्टइंडीज के बीच अब तक 14 में हुए हैं। इनमें टीम इंडिया ने 8 मैच जीते, जबकि 5 में हार मिली है। एक मुकाबला बेनतीजा रहा। भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पिछली दो टी-20 सीरीज में क्लीन स्वीप किया। दोनों देशों के बीच पिछली सीरीज अमेरिका-वेस्टइंडीज में खेली गई थी। जिसे भारत ने 3-0 से जीता था।

पिच रिपोर्ट और मौसम का मिजाज

राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में पहली बार टी-20 खेला जा रहा है। हालांकि, यहां खेले गए 6 वनडे और 5 टेस्ट में टॉस का महत्व 50-50% रहा है। यह पिच स्पिनर के लिए मददगार रहेगी। यहां बल्लेबाजी करना भी आसान होगा। मैच के दौरान आसमान में बादल रहने का अनुमान है। तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा।

ऋषभ पंत के पास धोनी का रिकॉर्ड तोड़ने का मौका

विकेटकीपर ऋषभ पंत के पास महेंद्र सिंह धोनी का रिकॉर्ड तोड़ने का मौका है। धोनी ने विंडीज के खिलाफ अब तक 7 मैचों में 5 शिकार किए हैं, जबकि पंत ने इतने ही टी-20 में तीन को शिकार बनाया है। इस लिस्ट में विंडीज के पूर्व विकेटकीपर दिनेश रामदीन 5 शिकार के साथ दूसरे और एंड्र्यू फ्लेचर तीसरे नंबर पर हैं। दिनेश कार्तिक भी तीन शिकार के साथ तीसरे स्थान पर हैं।

