Dainik Bhaskar Mar 11, 2020, 10:41 AM IST

खेल डेस्क. अनएकेडमी रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज के एक मैच में इंडिया लेजेंड्स ने श्रीलंका लेजेंड्स को 5 विकेट से हरा दिया। मैच में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका ने 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 138 रन बनाए। इसके जवाब में भारतीय टीम ने 18.4 ओवर में 5 विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। टीम के लिए इरफान पठान ने सबसे ज्यादा नाबाद 57 और मोहम्मद कैफ ने 46 रन की पारी खेली। पठान को मैन ऑफ द मैच चुना गया।

भारतीय पारी की शुरुआत बेहद खराब रही थी। शुरुआती 3 विकेट 19 रन पर ही गिर गए थे। ओपनर वीरेंद्र सहवाग (3) और सचिन तेंदुलकर (0) जल्दी पवेलियन लौट गए थे। चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए युवराज सिंह भी कुछ खास नहीं कर सके और 1 रन बनाकर आउट हो गए। टीम को कैफ और पठान ने संभाला और मैच जिताया। वहीं, श्रीलंका की ओर से चामिंडा वास ने 2 विकेट लिए, जबकि रंगना हैराथ और सचित्र सेनानायके को 1-1 सफलता मिली।

The Highlights of The Match Winning Knock Played by @IrfanPathan 🔥🔥🔥

57* In just 31 Deliveries ❤️🙏🏻 #IrfanPathan #roadsafetyworldseries2020 #IndiaLegends #INDvsSL #CricketMeriJaan #cricketsuperstar #pathanpower pic.twitter.com/9BiGyWzBLJ