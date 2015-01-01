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  • India Tour Of Australia 2020 Virat Kohli Fuels Up His Preparation Ahead Of Limited Overs Series

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टीम इंडिया का ऑस्ट्रेलिया दौरा:लिमिटेड ओवर की सीरीज के लिए कोहली ने कसी कमर, जिम में वर्कआउट करते फोटोज शेयर कीं

सिडनी12 मिनट पहले
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टीम इंडिया के कप्तान ने ट्विटर पर अपनी फोटोज शेयर कीं। भारत को ऑस्ट्रेलिया दौरे पर अपने अभियान की शुरुआत 27 नवंबर को वन-डे मैच से करनी है।

दुनिया के सबसे फिट खिलाड़ियों में से एक टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लिमिटेड ओवर क्रिकेट के लिए कमर कस ली है। कोहली ने ट्विटर पर जिम में वर्कआउट करते फोटोज शेयर कीं। टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया दौरे पर अपने अभियान की शुरुआत 27 नवंबर को वन-डे मैच से करनी है।

ट्रेडमिल से लेकर हैवी वेट के साथ की एक्सरसाइज
कोहली वीडियो में ट्रेडमिल के साथ-साथ हैवी वेट उठाते दिख रहे हैं। ट्विटर पर शेयर फोटोज में कोहली ट्रेडमिल पर कार्डियो करते भी दिख रहे हैं। फोटोज के साथ कोहली ने लिखा- फ्यूल अप।

बच्चे के जन्म के लिए दौरा बीच में छोड़ेंगे विराट
टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली पहले टेस्ट के बाद पैटरनिटी लीव पर जाएंगे। विराट और अनुष्का की शादी 11 दिसंबर 2017 को इटली में हुई थी। कोहली ने अगस्त में ट्वीट किया था- जनवरी 2021 में हम दो से तीन हो जाएंगे।

टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया में चार टेस्ट मैच खेलने हैं
टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया में तीन वनडे और तीन टी-20 मैचों के साथ ही चार टेस्ट मैच भी खेलने हैं। पहला टेस्ट 17 दिसंबर से एडिलेड में शुरु होगा, यह विदेश में भारत का पहला डे-नाइट टेस्ट होगा।

मैचतारीखवेन्यू
1st ODI (डे नाइट)27 नवंबरसिडनी
2nd ODI (डे नाइट)29 नवंबरसिडनी
3rd ODI (डे नाइट)2 दिसंबरकैनबरा
1st T20 ( नाइट)4 दिसंबरकैनबरा
2nd T20 (नाइट)6 दिसंबरसिडनी
3rd T20 (नाइट)8 दिसंबरसिडनी
1st Test (डे नाइट)17-21 दिसंबरएडिलेड
2nd Test26-30 दिसंबरमेलबोर्न
3rd Test07-11 जनवरीसिडनी
4th Test15-19 जनवरीब्रिस्बेन
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