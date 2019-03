FULL SCORECARD के लिए क्लिक करें।

हैदराबाद. भारत के खिलाफ पांच वनडे की सीरीज के पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। हैदराबाद में खेले जा रहे इस मैच में भारतीय टीम युजवेंद्र चहल के बिना उतरेगी। उन्हें आराम दिया गया है। चहल की जगह कुलदीप यादव को टीम में लिया गया। वहीं, रविंद्र जडेजा को भी अंतिम एकादश में जगह बनाने में सफल रहे। उन्हें हार्दिक पंड्या की जगह टीम में लिया गया। दूसरी ओर, ऑस्ट्रेलिया ने एलेक्स कैरी को टीम में लिया। वे टी-20 सीरीज के दौरान टीम से बाहर थे। ऑस्ट्रेलिया के लिए ऑलराउंडर एश्टन टर्नर ने डेब्यू किया। उन्हें पूर्व ओपनर मैथ्यू हेडन ने वनडे कैप दिया।

The great Matthew Hayden presents debutant Ashton Turner with his maiden ODI cap #INDvAUS pic.twitter.com/T3i7CEPZJT