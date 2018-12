Dainik Bhaskar Dec 07, 2018, 05:23 AM IST

एडिलेड. चेतेश्वर पुजारा की शतकीय पारी की बदौलत भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चार मैच की सीरीज के पहले टेस्ट के पहले दिन 87.5 ओवर में नौ विकेट पर 250 रन बनाए। पुजारा ने सात चौके और दो छक्के की मदद से 246 गेंदों में 123 रन बनाए। वे दिन की आखिरी गेंद पर रन आउट हुए। पुजारा ने टेस्ट में अपने 5000 रन भी पूरे किए। वे 16 या उससे ज्यादा टेस्ट शतक लगाने वाले 10वें भारतीय हैं। वे टेस्ट में 5000 रन बनाने वाले 12वें भारतीय बने। उन्होंने अपने 65वें टेस्ट में यह उपलब्धि हासिल की।

Unreal. This is simply stunning from @patcummins30, especially after sending down 19 rapid overs on a blazing hot Adelaide day!#AUSvIND | @Toyota_Aus pic.twitter.com/APvK1GYBRd