Dainik Bhaskar Jan 15, 2019, 05:44 PM IST

एडिलेड. भारत ने मंगलवार को यहां दूसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही उसने तीन मैच की सीरीज 1-1 से बराबर की। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और बल्लेबाजी का फैसला किया। उसने 50 ओवर में 9 विकेट पर 298 रन बनाए। भारत ने 49.2 ओवर में 4 विकेट पर 299 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया।

टीम इंडिया के लिए कप्तान विराट कोहली ने 104 रन की पारी खेली। यह उनका 39वां शतक है। लक्ष्य का पीछा करते हुए उन्होंने 24वीं बार शतक लगाया। महेंद्र सिंह धोनी 55 और दिनेश कार्तिक 25 रन बनाकर नॉट आउट रहे। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के लिए शॉन मार्श ने सबसे ज्यादा 131 रन बनाए। भारत की ओर से भुवनेश्वर कुमार ने चार और मोहम्मद शमी ने तीन विकेट लिए।

Adelaide: India wins 2nd ODI against Australia by 6 wickets. #INDvAUS pic.twitter.com/4RJjLTFN0N

टीम इंडिया का एडिलेड में दूसरा हाइएस्ट सक्सेसफुल चेज

ऐसे गिरे भारत के विकेट

वनडे की दूसरी पारी में विराट का सबसे बेस्ट औसत

मार्श ने 10 साल बाद भारत के खिलाफ शतक लगाया

ऑस्ट्रेलियाई टीम की शुरुआत खराब रही। ओपनर्स कप्तान एरॉन फिंच और एलेक्स केरी शुरुआती आठ ओवर में ही पवेलियन लौट गए। फिंच लगातार दूसरे मैच में भुवनेश्वर कुमार का शिकार बने। पहले वनडे में भुवनेश्वर ने उन्हें बोल्ड किया था। इन दोनों के बाद आए उस्मान ख्वाजा भी ज्यादा देर नहीं टिक सके और पारी के 19वें ओवर में आउट हो गए। शॉन मार्श ने पारी को संभालते हुए करियर का सातवां शतक लगाया। उन्होंने भारत के खिलाफ 10 साल बाद शतकीय पारी खेली। पिछली बार हैदराबाद (2009) में 112 रन की पारी खेली थी।

ऐसे गिरे ऑस्ट्रेलिया के विकेट

This is a grouse piece of fielding.#AUSvIND | @bet365_aus pic.twitter.com/FyxkFy62Pg