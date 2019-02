खेल डेस्क. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दो मैच की सीरीज का आखिरी टी-20 बुधवार को बेंगलुरु में शाम सात बजे से खेला जाएगा। भारत पहले टी-20 में तीन विकेट से हार गया था। ऐसे में उसे सीरीज बचाने के लिए हर हाल में यह मैच जीतना ही होगा। यदि वह ऐसा नहीं कर पाया तो वह घरेलू मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली बार टी-20 सीरीज हारेगा। ओवरऑल बात करें तो भारत 2008 के बाद से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कोई भी टी-20 सीरीज नहीं आया है। उसके बाद से भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांच टी-20 सीरीज खेलीं। इनमें से उसने दो जीतीं और तीन ड्रॉ कराईं।

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक 7 द्विपक्षीय टी-20 सीरीज हुईं हैं। इनमें से भारत ने तीन जीती हैं, जबकि एक गंवाई हैं। तीन सीरीज ड्रॉ रही हैं।

भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 7 में से 3 टी-20 सीरीज जीतीं

भारत इस साल न्यूजीलैंड से हार चुका है टी-20 सीरीज

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यह मैच हारने पर भारत इस साल लगातार दूसरी टी-20 सीरीज हार जाएगा। न्यूजीलैंड ने इसी महीने भारत के खिलाफ तीन टी-20 की सीरीज 2-1 जीती थी। टीम इंडिया ने पहला इंटरनेशनल टी-20 2006 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेला था। पिछले 13 साल में सिर्फ एक बार टीम इंडिया लगातार दो टी-20 सीरीज हारी है। आखिरी बार 2011 में भारत को इंग्लैंड से लगातार दो सीरीज में हार मिली थी।

बेंगलुरु में भारत का सक्सेस रेट 60%

भारत ने बेंगलुरु के इस मैदान पर अब तक पांच टी-20 मैच खेले हैं। इसमें उसे तीन में जीत और दो में हार मिली है। हालांकि इस मैदान पर खेले गए पिछले दो टी-20 मैचों में उसे जीत मिली है।

मध्यक्रम को उठानी होगी जिम्मेदारी

रविवार को विशाखापट्टनम में खेले गए पहले टी-20 मैच में मेजबान टीम का मध्यक्रम पूरी तरह से फ्लॉप रहा था। भारत ने मैच में सात विकेट पर 126 रन बनाए थे। उसके सिर्फ तीन ही बल्लेबाज लोकेश राहुल (50), महेंद्र सिह धोनी (नाबाद 29) और कप्तान विराट कोहली (24) ही दहाई के आंकड़े तक पहुंच पाए थे। ऐसे में दूसरे टी-20 में भारतीय मध्यक्रम को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी।

