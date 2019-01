FULL SCORECARD देखने के लिए क्लिक करें।

खेल डेस्क. भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन वनडे सीरीज का आखिरी मैच मेलबर्न में खेला जा रहा है। भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। कप्तान विराट कोहली ने सीरीज में पहली बार टॉस जीता। ऑस्ट्रेलिया ने टीम में दो बदलाव करते हुए नाथन लियोन और जेसन बेहरेनडॉर्फ को बाहर कर दिया। दोनों की जगह बिली स्टेनलेक और एडम जम्पा को टीम में शामिल किया। वहीं, भारतीय टीम ने तीन बदलाव किए। मोहम्मद सिराज की जगह विजय शंकर, कुलदीप यादव की जगह युजवेंद्र चहल और अंबाती रायुडू की जगह केदार जाधव को टीम में शामिल किया।

India have won the toss and they will BOWL first #AUSvIND pic.twitter.com/McalG2KwxG