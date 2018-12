Dainik Bhaskar Dec 25, 2018, 08:32 AM IST

खेल डेस्क. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेलबर्न में बुधवार से होने वाले तीसरे टेस्ट के लिए भारतीय टीम ने 11 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है। खराब फॉर्म के कारण दोनों ओपनर मुरली विजय और लोकेश राहुल को टीम से बाहर कर दिया गया। वहीं, इस टेस्ट में मयंक अग्रवाल को डेब्यू करने का मौका मिलेगा। मयंक के साथ मध्यक्रम के बल्लेबाज हनुमा विहारी से ओपनिंग कराई जाएगी। दोनों टीमें चार टेस्ट की सीरीज में 1-1 की बराबरी पर है।

पर्थ टेस्ट में हार के बाद कप्तान विराट कोहली ने कहा था कि विजय और राहुल पिछले कुछ मैच में नाकाम रहे हैं, लेकिन टीम मैनेजमेंट उनका साथ देगा। दोनों अपनी गलतियों से सबक लेकर बेहतर प्रदर्शन करेंगे। ऐसी उम्मीद थी कि विजय-राहुल में से किसी एक को ही बाहर किया जाएगा, लेकिन मैनेजमेंट ने सीरीज के इस महत्वपूर्ण मुकाबले में जोखिम उठाना उचित नहीं समझा और दोनों को ही बाहर कर दिया।

चार पारियों में 50-50 रन भी नहीं बना सके विजय-राहुल

मुरली विजय ने दो टेस्ट की चार पारियों में 12.25 की औसत से सिर्फ 49 रन बनाए। वहीं, राहुल चार पारियों में 12 की औसत से 48 रन ही जुटा सके। दूसरी ओर ओपनर के तौर पर चुने गए हनुमा ने दो पारियों में 48 रन बनाए हैं। उनके इस प्रदर्शन से ओपनर के तौर पर उन्हें खिलाना भी एक जोखिम भरा फैसला है। हनुमा टीम में ऑलराउंडर के तौर पर खेलते हैं।

रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा की वापसी

एडिलेड टेस्ट के बाद चोट के कारण पर्थ में नहीं खेलने वाले रोहित शर्मा की टीम में वापसी हुई है। वहीं, जडेजा भी कंधे की चोट से उबर गए हैं। वे इस दौरे पर पहला मैच खेलेंगे। एडिलेड टेस्ट से पहले क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया एकादश के खिलाफ उन्होंने कंधे में दर्द की शिकायत की थी। इसके बाद उन्हें शुरुआती दो टेस्ट से बाहर रखा गया था।

India name Playing XI for 3rd Test: Virat Kohli (C), Ajinkya Rahane (VC), Mayank Agarwal, Hanuma Vihari, Cheteshwar Pujara, Rohit Sharma, Rishabh Pant (WK), Ravindra Jadeja, Mohammed Shami, Ishant Sharma, Jasprit Bumrah #TeamIndia #AUSvIND pic.twitter.com/DImj8BVTj5

ऑस्ट्रेलिया ने मिशेल मार्श को उतारा

दूसरी ओर, ऑस्ट्रेलिया ने अंतिम एकादश में एक बदलाव किया है। उसने मध्यक्रम के बल्लेबाज पीटर हैंड्सकॉम्ब की जगह ऑलराउंडर मिशेल मार्श को टीम में लिया। हैंड्सकॉम्ब सीरीज की चार पारियों में 68 रन ही बना सके हैं। इस दौरान उनका औसत सिर्फ 17 का रहा।

Tim Paine explains the change to Australia’s XI for the Boxing Day Test #AUSvIND pic.twitter.com/kJAWiMebFV