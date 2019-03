मोहाली. ऑस्ट्रेलिया ने पांच वनडे की सीरीज के चौथे मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया। मैच के बाद टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने डिसिजन रिव्यू सिस्टम (डीआरएस) को लेकर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा, "एश्टन टर्नर के खिलाफ फैसला आश्चर्यजनक था। इस सिस्टम पर अब लगभग हर मैच के बाद चर्चा होने लगी है। इस सिस्टम में निरंतरता की कमी है। यह मैच के लिए काफी महत्वपूर्ण लम्हा था।"

टर्नर के बल्ले से लगी थी गेंद फिर भी आउट नहीं

ऑस्ट्रेलियाई पारी के 44वें ओवर में युजवेंद्र चहल की गेंद पर ऋषभ पंत ने टर्नर के खिलाफ स्टंप की अपील की। फैसला तीसरे अंपायर के पास गया। रिव्यू में साफ दिख रहा था कि टर्नर क्रीज में हैं। ऐसे में वे स्टंप नहीं हो सकते, लेकिन स्नीकोमीटर में गेंद और बल्ले के बीच संपर्क की आवाज आई। ऐसे में टर्नर को पवेलियन लौटना चाहिए था, लेकिन अंपायर ने उन्हें आउट नहीं दिया। इसके बाद कप्तान कोहली सहित पूरी भारतीय टीम हैरान हो गई।

What is a problem with the #drs

the whole match changed just because of it

It was a clear impact with the bat & ball pic.twitter.com/Qaw1fc4Lh4