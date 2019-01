Dainik Bhaskar Jan 10, 2019, 11:31 AM IST

सिडनी. बारिश के कारण सिडनी में भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया चार मैच की सीरीज का आखिरी टेस्ट ड्रॉ घोषित करना पड़ा था। अब यही बारिश उसके पहले वनडे के लिए भी बाधा बनती दिखाई पड़ रही है। सिडनी में गुरुवार को भी बारिश हुई, इसलिए टीम इंडिया ने इंडोर नेट प्रैक्टिस की। भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैच की सीरीज का पहला वनडे 12 जनवरी को इसी मैदान पर खेला जाना है।

When it's raining outdoors, we switch to indoors 💪💪#AUSvIND pic.twitter.com/pkWBcyygtM