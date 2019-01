खेल खत्म किए जाने के समय ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 236/6, हैंड्सकॉम्ब और कमिंस क्रीज पर

चौथे दिन आधे घंटे पहले भारतीय समयानुसार 4:30 बजे शुरू होगा खेल

भारत की ओर से कुलदीप ने 3, जडेजा ने 2 और शमी एक विकेट लिए

Jan 05, 2019

सिडनी. भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच चार मैच की सीरीज के आखिरी टेस्ट के तीसरे दिन बारिश के कारण 16.3 ओवर का खेल नहीं हो पाया। इस वजह से चौथे दिन आधे घंटे पहले खेल शुरू होगा। दिन का खेल खत्म किए जाने के समय ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट पर 236 रन बना लिए थे। पीटर हैंड्सकॉम्ब 28 और पैट कमिंस 25 रन बनाकर नाबाद थे। ऑस्ट्रेलिया पहली पारी के आधार पर भारत से 386 रन पीछे है। इस टेस्ट के तीसरे दिन को पिंक डे नाम दिया गया। इस वजह से सिडनी क्रिकेट स्टेडियम को पिंक कलर से सजाया गया।

अच्छी शुरुआत के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम लड़खड़ाई

ऑस्ट्रेलिया ने उस्मान ख्वाजा के रूप में अपना पहला विकेट गंवाया। उस्मान 27 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने मार्क्स हैरिस के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 72 रन जोड़े। इसके बाद लंच तक कोई विकेट नहीं गिरा। लंच के समय ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 122/1 था। हालांकि, लंच और चायकाल के बीच ऑस्ट्रेलिया ने 28 ओवर में 76 रन बनाए और हैरिस, शॉन मार्श, मार्नुस लाबुशेन और ट्रैविस हेड के रूप में चार विकेट गंवाए। चायकाल के समय उसका स्कोर 68 ओवर में पांच विकेट पर 198 रन था।

चायकाल के बाद 15.3 ओवर का ही खेल पाया

चायकाल के बाद के पहले ओवर में ही ऑस्ट्रेलिया ने टिम पेन के रूप में छठवां विकेट भी गंवा दिया। इसके बाद हैंड्सकॉम्ब और कमिंस ने 7वें विकेट के लिए 38 रन जोड़े। तभी दोनों ने खराब रोशनी की शिकायत की और अंपायर्स ने खेल रोक दिया। दोबारा खेल शुरू हो पाता इसके पहले ही बारिश शुरू हो गई। इस कारण दोनों फील्ड अंपायर्स ने दिन का खेल खत्म करने का ऐलान कर दिया।

खिलाड़ियों ने मैक्ग्रा को दी अपने-अपने हस्ताक्षर वाली पिंक कैप

मैच शुरू होने से पहले दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने अपने-अपने हस्ताक्षर वाली पिंक कैप ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर ग्लेन मैक्ग्रा को दी। ऐसा ग्लेन मैक्ग्रा की पत्नी की स्वर्गीय पत्नी जेन मैक्ग्रा की याद और ग्लेन मैक्ग्रा फाउंडेशन के लिए धन इकट्ठा करने के लिए किया गया है। जेन की ब्रेस्ट कैंसर के चलते 22 जून 2008 को 42 साल की उम्र में मौत हो गई थी। मैक्ग्रा उस समय ऑस्ट्रेलियाई टीम के सदस्य थे। मैक्ग्रा फाउंडेशन ऑस्ट्रेलिया में ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ितों के इलाज में मदद और इस बीमारी के प्रति लोगों को जागरुक करने में मदद करता है।

ग्लेन-जेन ने 2005 में फाउंडेशन की शुरुआत की थी

ग्लेन और जेन मैक्ग्रा ने 2005 में ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्रीय और ग्रामीण इलाकों में ब्रेस्ट केयर नर्सेज को धन देने और युवा महिलाओं में ब्रेस्ट अवेयरनेस बढ़ाने के लिए एक चैरिटेबल संगठन मैक्ग्रा फाउंडेशन की स्थापना की थी। हालांकि, इसके तीन साल बाद ही जेन की मौत हो गई। तब से ही सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर होने वाले साल के पहले टेस्ट के तीसरे दिन को जेन मैक्ग्रा डे के नाम से जाना जाता है। इस दौरान फाउंडेशन के लिए धन जुटाया जाता है। फाउंडेशन के प्रति अपना समर्थन दिखाने के लिए यहां आने वाले ज्यादातर दर्शक भी पिंक कलर के कपड़े पहनकर आते हैं। लेडीज स्टैंड को इस दिन के लिए अस्थायी रूप से जेन मैक्ग्रा स्टैंड का नाम दिया जाता है।

ऐसे गिरे ऑस्ट्रेलिया के विकेट

पहला विकेट, (21.6 ओवर) : कुलदीप यादव की यह गेंद ऑफ स्टंप के बाहर जा रही थी। उस्मान ख्वाजा ने इसे स्लॉग करने की कोशिश की, लेकिन लेग साइड पर वे मिस कर गए और गेंद चेतेश्वर पुजारा के हाथों में पहुंच गई। इस समय टीम का स्कोर 72 रन था।

दूसरा विकेट, (42.6 ओवर) : रविंद्र जडेजा की यह गेंद ऑफ स्टंप के बाहर की ओर जा रही थी। मार्क्स हैरिस ने स्क्वायर कट करने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके अनुमान से ज्यादा धीमी थी। गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा लेते हुए हैरिस का लेग स्टंप उखाड़ गई। इस समय ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 128 रन था।

तीसरा विकेट, (48.1 ओवर) : जडेजा की यह फुल लेंथ गेंद थी। गेंद स्पिन होगी शायद ऐसा सोचकर शॉन मार्श ने कट करने की कोशिश की। हालांकि, गेंद सीधी रही और अजिंक्य रहाणे ने घुटने के बल होते हुए पहली स्लिप पर उनका कैच पकड़ लिया। इस समय तक ऑस्ट्रेलिया के खाते में 144 रन जुड़े थे।

चौथा विकेट, (51.4 ओवर) : मोहम्मद शमी की लेग स्टंप की ओर जाती इस गेंद को लाबुशेन ने फ्लिक करने की कोशिश की, लेकिन स्क्वायर शॉर्ट मिड-विकेट पर रहाणे ने अपने दाहिने ओर डाइव लगाते हुए दोनों हाथों से उनका कैच पकड़ लिया। उनके आउट होने के समय ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 152 रन था।

पांचवां, (66.2 ओवर) : कुलदीप यादव की इस गेंद पर ट्रैविस हेड ने पूरी ताकत से हिट किया। हालांकि, दूसरे छोर पर कुलदीप ने घुटनों के बल बैठते हुए उनका शानदार कैच पकड़ लिया। 20 रन बनाकर हेड जब पवेलियन लौटे तब उनकी टीम का स्कोर 192 रन था।

छठवां, (68.6 ओवर) : चायकाल के बाद कुलदीप का यह पहला ओवर था। उन्होंने ओवर की आखिरी गेंद को एक्स्ट्रा फ्लाइट दी। ऑफ स्टंप से बाहर जाती इस गेंद को ऑस्ट्रेलियाई कप्तान टिम पेन ने ड्राइव करने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके स्टंप उखाड़ गई। पेन पांच रन ही बना पाए। जब वे आउट हुए तब ऑस्ट्रेलिया के स्कोरकार्ड पर 198 रन टंगे थे।

अंपायर ने लोकेश राहुल की तारीफ की

तीसरे दिन विराट ने शुरुआत में एक छोर पर जसप्रीत बुमराह से तीन ओवर कराए। इसके बाद रविंद्र जडेजा को थमाई। जडेजा की पहली ही गेंद पर हैरिस ने हवा में शॉट लगाया, लेकिन लोकेश राहुल ने डाइव लगाते हुए गेंद को पकड़ लिया। भारतीय क्रिकेटर्स को लगा कि कैच हो गया, लेकिन राहुल नेल बताया कि गेंद उनके हाथ में आने से पहले ही जमीन पर गिर गई थी। राहुल की इस खेल भावना की अंपायर ने भी तारीफ की। उस समय ऑस्ट्रेलिया का स्कोर बिना विकेट खोए 38 रन था। हैरिस 28 और ख्वाजा आठ रन बनाकर खेल रहे थे।

भारत पहली पारी: स्कोरकार्ड

बल्लेबाज रन गेंद 4s 6s मयंक अग्रवाल कै. स्टार्क बो. लियोन 77 112 7 2 लोकेश राहुल कै. शॉन मार्श बो. हेजलवुड 09 06 2 0 चेतेश्वर पुजारा कै. एंड बो. लियोन 193 373 22 0 विराट कोहली कै. पेन बो. हेजलवुड 23 59 4 0 अजिंक्य रहाणे कै. पेन बो. स्टार्क 18 55 1 0 हनुमा विहारी कै. लाबुशेन बो. लियोन 42 96 5 0 ऋषभ पंत नॉट आउट 159 189 15 1 रविंद्र जडेजा बो. लियोन 81 114 7 1

रन: 622/7, ओवर: 167.2, एक्स्ट्रा: 20.

विकेट पतन: 10/1, 126/2, 180/3, 228/4, 329/5, 418/6, 622/7

गेंदबाजी: मिशेल स्टार्क 26-0-123-1, जोश हेजलवुड 35-11-105-2, पैट कमिंस 28-5-101-0, नाथन लियोन 57.2-8-178-4, मार्नस लाबुशेन 16-0-76-0, ट्रैविस हेड: 4-0-20-0, उस्मान ख्वाजा: 1-0-4-0.



ऑस्ट्रेलिया पहली पारी: स्कोरकार्ड

बल्लेबाज रन गेंद 4s 6s मार्क्स हैरिस बो. रविंद्र जडेजा 79 120 8 0 उस्मान ख्वाजा कै. पुजारा बो. कुलदीप 27 71 3 0 मार्नस लाबुशेन कै. रहाणे बो. मोहम्मद शमी 38 95 7 0 शॉन मार्श कै. रहाणे बो. रविंद्र जडेजा 08 13 2 0 ट्रैविस हेड कै. एंड बो. कुलदीप यादव 20 56 2 0 पीटर हैंड्सकॉम्ब नॉटआउट 28 91 3 0 टिम पेन बो. कुलदीप यादव 05 14 1 0 पैट कमिंस नॉटआउट 25 41 6 0

रन: 236/6, ओवर: 83.3, एक्स्ट्रा: 6

विकेट पतन: 72/1, 128/2, 144/3, 152/4, 192/5, 198/6

गेंदबाजी: मोहम्मद शमी 16-1-54-1, जसप्रीत बुमराह 16-4-43-0, रविंद्र जडेजा 27.3-9-62-2, कुलदीप यादव 24-6-71-3