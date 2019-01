Dainik Bhaskar Jan 12, 2019, 08:51 AM IST

फिंच बने भुवनेश्वर के वनडे 100वें शिकार

भुवनेश्वर कुमार ने ऑस्ट्रेलिया कप्तान एरॉन फिंच को तीसरे ओवर में आउट कर दिया। इस विकेट के साथ उन्होंने वनडे में अपने 100 विकेट पूरे कर लिए। वे ऐसा करने वाले भारत के 19वें गेंदबाज हैं। वे भारत की ओर से 100 विकेट लेने वाले 13वें तेज गेंदबाज हैं। हालांकि, इसके लिए उन्होंने 96 वनडे लिए। वे सबसे ज्यादा मैच खेलकर इस आंकड़े तक पहुंचने वाले 5वें भारतीय हैं।

