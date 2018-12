Dainik Bhaskar Dec 26, 2018, 01:09 PM IST

मेलबर्न. भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टेस्ट की पहली पारी में दो विकेट पर 215 रन बना लिए हैं। पहले दिन का खेल खत्म होने पर चेतेश्वर पुजारा 68 और कप्तान विराट कोहली 47 रन बनाकर नॉटआउट रहे। इससे पहले ओपनर मयंक अग्रवाल ने डेब्यू टेस्ट में अर्धशतक लगाया। उन्होंने 76 रन की पारी खेली। मयंक ऑस्ट्रेलिया की धरती पर डेब्यू टेस्ट में अर्धशतक लगाने वाले 7वें भारतीय बने। वहीं, इस मैच में ओपनिंग करने वाले हनुमा विहारी 8 रन ही बना सके। दोनों विकेट पैट कमिंस ने लिए।

डेब्यू टेस्ट में 50+ की पारी खेलने वाले भारतीय

पुजारा ने 21वां अर्धशतक लगाया

भारतीय ओपनर्स ने 18.5 ओवर तक बल्लेबाजी की। इस दौरान विहारी और मयंक 40 रन की साझेदारी की। मयंक ने टेस्ट करियर का पहला अर्धशतक लगाया। मयंक के बाद चेतेश्वर पुजारा ने भी अर्धशतक लगाया। यह उनके करियर का 21वां अर्धशतक है। मयंक और पुजारा ने दूसरे विकेट के लिए 83 रन की साझेदारी की। वहीं, पुजारा ने कोहली के साथ तीसरे विकेट के लिए 92 रन जोड़े।

पहली पारी में भारत के विकेट

Fifty on Test debut for @mayankcricket 👏👏 👏 #TeamIndia #AUSvIND pic.twitter.com/zpJijgerzT

FIFTY!



A patient half-century from @cheteshwar1. This is his 21st in Tests 😎 #AUSvIND pic.twitter.com/Yq9rq5JPP0