Dainik Bhaskar Dec 29, 2018, 06:22 AM IST

मेलबर्न. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टेस्ट के चौथे दिन भारत ने सधी शुरुआत की। मयंक अग्रवाल और ऋषभ पंत ने छठे विकेट के लिए 51 रन की साझेदारी की। तीसरे दिन का खेल खत्म होने के समय भारत का स्कोर 27 ओवर में पांच विकेट पर 54 रन था। चौथे दिन मयंक और ऋषभ ने इसमें 29 रन और जोड़े। इस दौरान मयंक ने नाथन लियोन की गेंद पर दो छक्के भी जड़े, लेकिन दूसरी पारी में अर्धशतक बनाने से चूक गए। वे जब आउट हुए तब टीम का स्कोर 83 रन था। उनके आउट होने के बाद टीम के खाते में 17 रन ही और जुड़े थे कि रविंद्र जडेजा ने भी पवेलियन की राह पकड़ ली। छह रन बाद ऋषभ पंत भी विकेट के पीछे टिम पेन के हाथों लपके गए। उस समय टीम का स्कोर 106 रन था। ऋषभ के आउट होते ही कप्तान विराट कोहली ने पारी घोषित कर दी। इस तरह ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 399 रन का लक्ष्य मिला। ऑस्ट्रेलिया के लिए पैट कमिंस ने 27 रन देकर सबसे ज्यादा छह विकेट लिए। यह उनका करियर बेस्ट भी है। जोश हेजलवुड दो खिलाड़ियों को पवेलियन भेजने में सफल रहे।

