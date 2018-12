Dainik Bhaskar Dec 10, 2018, 09:52 PM IST

एडिलेड. भारत ने पहले टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को 31 रन से हरा दिया। ऑस्ट्रेलियाई जमीन पर टीम इंडिया को 10 साल बाद जीत मिली। पिछली जीत अनिल कुंबले की कप्तानी में 2008 में मिली थी। तब भारत ने पर्थ में 72 रन से मेजबान टीम को हराया था। साथ ही एडिलेड में 15 साल बाद जीत हासिल हुई है। पिछली बार 2003 में सौरव गांगुली की कप्तानी में एडिलेड टेस्ट में सफलता मिली थी। दोनों टीमों के बीच 71 साल के टेस्ट इतिहास में पहली बार भारत सीरीज का पहला मैच जीता। चार मैचों की सीरीज का दूसरा टेस्ट 14 दिसंबर से पर्थ में खेला जाएगा।

भारत से मिले 323 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलियाई टीम दूसरी पारी में आखिरी दिन 291 रन पर सिमट गई। शॉन मार्श ने सर्वाधिक 60 और कप्तान टिम पेन ने 41 रन बनाए। टीम इंडिया के लिए मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह और रविचंद्रन अश्विन ने 3-3 विकेट लिए। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 235 रन बनाए थे। वहीं, भारतीय टीम ने पहली पारी 250 और दूसरी 307 रन बनाए थे।

ऑस्ट्रेलिया में पिछले 10 साल में भारत का प्रदर्शन

कोहली ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट जीतने वाले पांचवें भारतीय कप्तान बने

ऑस्ट्रेलियाई धरती पर भारत का यह 45वां टेस्ट था। टीम इंडिया को यह छठी जीत हासिल हुई। 28 में हार मिली और 11 मुकाबले ड्रॉ रहे। विराट वहां मैच जीतने वाले पांचवें भारतीय कप्तान बन गए। सबसे पहले 1977 में बिशन सिंह बेदी की कप्तानी में जीत मिली थी। उनके नेतृत्व में भारत दो टेस्ट वहां जीता है। दो टेस्ट जीतने वाले वे एकमात्र कप्तान हैं। इस लिस्ट में सुनील गावस्कर, सौरभ गांगुली और अनिल कुंबले का भी नाम है।

एडिलेड में 116 साल में पहली बार ऑस्ट्रेलिया ने चौथी पारी में 200 रन बनाए

एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया चौथी पारी में हाइएस्ट 315 रन तक लक्ष्य ही हासिल कर पाया है। उसने 1902 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट में चौथी पारी में छह विकेट पर 315 रन बनाकर मैच जीता था। इसके बाद उसने पहली बार 200 का आंकड़ा छुआ।

एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया का चौथी पारी में प्रदर्शन

एक टेस्ट में सबसे ज्यादा शिकार करने वाले तीसरे विकेटकीपर बने पंत

ऋषभ पंत एक टेस्ट में सबसे ज्यादा शिकार करने वाले तीसरे विकेटकीपर बने। उन्होंने इस मैच में 11 शिकार किए। इस मामले में पंत ने इंग्लैंड के जैक रसेल और दक्षिण अफ्रीका के एबी डिविलियर्स की बराबरी की। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के एडम गिलक्रिस्ट, भारत के ऋद्धिमान साहा और इंग्लैंड के बॉब टेलर (10 शिकार) को पीछे छोड़ा।

