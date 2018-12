Dainik Bhaskar Dec 17, 2018, 04:36 PM IST

खेल डेस्क. पर्थ में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट के चौथे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरी पारी में पांच विकेट पर 112 रन बना लिए हैं। टेस्ट जीतने के लिए उसे 175 रन और बनाने होंगे। हनुमा विहारी 24 और ऋषभ पंत 9 रन बनाकर नाबाद हैं। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम दूसरी पारी में 243 रन पर ऑलआउट हुई। उसने पहली पारी में भारत के खिलाफ 43 रन की लीड ली थी। इस तरह उसकी कुल बढ़त 286 रन हो गई और भारत को जीतने के लिए 287 रन का लक्ष्य मिला। भारत के लिए दूसरी पारी में मोहम्मद शमी ने छह विकेट लिए।

लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत दूसरी पारी में खराब रही। मिशेल स्टार्क ने लोकेश राहुल को पहले ही ओवर में पवेलियन का रास्ता दिखाया। उसके बाद चौथे ओवर में जोश हेजलवुड ने चेतेश्वर पुजारा को आउट कर भारत को बड़ा झटका दिया। इन दोनों के बाद कप्तान विराट कोहली, मुरली विजय और अजिंक्य रहाणे भी पवेलियन लौट गए। इससे भारत के जीतने की संभावनाओं को झटका लगा। पांच विकेट लेकर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने अपनी टीम का पलड़ा भारी कर दिया है।

The GOAT just gets it done. #AUSvIND | @bet365_aus pic.twitter.com/TiQ3kDajSJ

ऐसे गिरे भारत के विकेट

6 wickets for Shami. His career best figures. 3 for Bumrah and 1 for Ishant. Australia 243. India require 287 to win #AUSvIND pic.twitter.com/JPTmqtzguY