Dainik Bhaskar Dec 07, 2018, 12:54 PM IST

FULL SCORECARD पर क्लिक करें।

ऑस्ट्रेलिया की खराब शुरुआत

The stumps went flying as Ishant Sharma gave India the perfect start with the ball.#AUSvIND | @bet365_aus pic.twitter.com/f7bg9MPGWd