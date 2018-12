Dainik Bhaskar Dec 07, 2018, 05:57 PM IST

एडिलेड. भारत के खिलाफ चार मैच की सीरीज के पहले टेस्ट के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ने ट्रैविस हेड के अर्धशतक की बदौलत पहली पारी में सात विकेट पर 191 रन बना लिए हैं। ट्रैविस 61 और मिशेल स्टॉर्क आठ रन बनाकर नाबाद हैं। ऑस्ट्रेलिया का एक समय स्कोर 6 विकेट पर 127 रन था। इसके बाद ट्रैविस ने कमिंस के साथ 50 रन की साझेदारी की।

टीम इंडिया से अभी 59 रन पीछे मेजबान

भारत की ओर से हाइएस्ट विकेटटेकर रविचंद्रन अश्विन रहे। उन्होंने तीन विकेट लिए। इशांत शर्मा और जसप्रीत बुमराह ने 2-2 विकेट लिए। मोहम्मद शमी ने 16 ओवर में 51 रन दिए, एक भी विकेट नहीं ले पाए। भारत की पहली पारी 250 रन पर ऑलआउट हुई थी। ऑस्ट्रेलिया पहली पारी के आधार पर भारत से अभी 59 रन पीछे और उसके तीन खिलाड़ी आउट होना बाकी हैं।

टीम इंडिया के पास 10 साल बाद लीड लेने का मौका

टीम इंडिया अगर पहली पारी के आधार पर बढ़त ले लेती है तो वह ऑस्ट्रेलिया में 10 साल और नौ टेस्ट के बाद ऐसा कर पाएगी। भारत को ऑस्ट्रेलिया में आखिरी बार 2008 में पर्थ टेस्ट में पहली पारी में बढ़त मिली थी। भारत ने वह मुकाबला 72 रन से जीता था। भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया में आखिरी बार उसी टेस्ट में जीती थी। तब से भारत ने ऑस्ट्रेलिया में कोई टेस्ट नहीं जीता है।

ऑस्ट्रेलिया ने शून्य पर गंवाया पहला विकेट

The stumps went flying as Ishant Sharma gave India the perfect start with the ball.#AUSvIND | @bet365_aus pic.twitter.com/f7bg9MPGWd