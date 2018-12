Dainik Bhaskar Dec 16, 2018, 04:41 PM IST

खेल डेस्क. पर्थ में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में चार विकेट पर 132 रन बना लिए। उसने भारत पर 175 रन की बढ़त बना ली है। उस्मान ख्वाजा 41 और टिम पेन 8 रन बनाकर नॉट आउट हैं। इससे पहले पहली पारी में भारतीय टीम 283 रन पर सिमट गई। कप्तान विराट कोहली ने सर्वाधिक 124 रन बनाए। यह उनके करियर का 25वां शतक है। अजिंक्य रहाणे ने 51 रन की पारी खेली। ऑस्ट्रेलिया के लिए स्पिनर नाथन लियोन ने पांच विकेट लिए।

कोहली ने कप्तान के तौर पर 632 रन बनाए। वे ऑस्ट्रेलिया में बतौर कप्तान 600 से ज्यादा रन बनाने वाले पहले भारतीय हैं। उनका ऑस्ट्रेलिया में यह छठा टेस्ट शतक है। कोहली का इस साल यह पांचवां टेस्ट शतक है। इस साल उन्होंने जनवरी में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरियन में सीरीज के दूसरे टेस्ट में 153 रन की पारी खेली थी। अगस्त में इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के पहले टेस्ट में 149 और तीसरे टेस्ट में 103 रन का स्कोर किया था। अक्टूबर में वेस्टइंडीज के खिलाफ राजकोट में सीरीज के पहले टेस्ट में 139 रन बनाए थे। यह उनका 25वां शतक है। भारतीय क्रिकेटर्स में शतक लगाने के मामले में अब उनसे आगे केवल सचिन तेंडुलकर (51), राहुल द्रविड़ (36) और सुनील गावस्कर (34) हैं।

