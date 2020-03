भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच महिला टी-20 वर्ल्ड कप का फाइनल रविवार 8 मार्च को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा

विदेशी मैदानों पर टीम इंडिया की हौसला अफजाई के लिए भारत आर्मी के मेंबर मौजूद रहते हैं, यह 21 साल पहले बनी थी

Dainik Bhaskar Mar 07, 2020, 01:06 PM IST

खेल डेस्क. महिला टी-20 विश्वकप का फाइनल रविवार 8 मार्च को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (एमसीजी) में खेला जाएगा। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर खेलने जाने वाले इस मैच को लेकर दर्शकों में गजब का उत्साह है। स्टेडियम की दर्शक क्षमता एक लाख से कुछ ज्यादा है। शुक्रवार शाम तक 75 हजार टिकट बिक चुके थे। माना जा रहा है कि विदेश में टीम इंडिया की हौसलाअफजाई करने वाले ग्रुप भारत आर्मी की स्टैंड्स में अच्छी मौजूदगी रहेगी।

8 मार्च को ही भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर का जन्मदिन भी है। टीम इंडिया अपनी कप्तान के जन्मदिन को यादगार बनाना चाहेगी।

शुक्रवार को 15 हजार टिकट बिके

आईसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक, शुक्रवार शाम तक फाइनल के 75 हजार टिकट बिक चुके थे। आईसीसी को उम्मीद है कि रविवार को एमसीजी दर्शक संख्या के मामले में इतिहास रच सकता है। 1999 में अमेरिका में खेले गए फीफा महिला विश्वकप के फाइनल के दौरान 90,185 दर्शक मौजूद थे। आईसीसी को उम्मीद है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच फाइनल में यह रिकॉर्ड टूट सकता है। पॉप सिंगर कैटी पैरी फाइनल से पहले दो गाने गाएंगी। उन्होंने शनिवार को प्रैक्टिस सेशन से पहले भारतीय टीम से भी मुलाकात की।

Standing room tickets have been released for the #T20WorldCup final!



Get in on the action and help #FILLTHEMCG



Don't miss out! https://t.co/qHh1n3vmXP https://t.co/yvsP5Ka0ZX — T20 World Cup (@T20WorldCup) March 7, 2020

Not even @katyperry is allowed to know the India team for tomorrow 😂 #T20WorldCup | #FILLTHEMCG pic.twitter.com/b3RQyJG5Wz — T20 World Cup (@T20WorldCup) March 7, 2020

🇮🇳🇦🇺 TIME TO BE CHAMPIONS! Wherever you are, make sure you tune into the @T20WorldCup final this #Sunday as we we storm the @MCG to cheer for the @BCCIWomen as they make their maiden final appearance 😎❤️



📸 ICC via Getty | #bharatarmy #TimeToBeChampions #t20worldcup #INDvAUS pic.twitter.com/SqHqajER5P — The Bharat Army (@thebharatarmy) March 7, 2020

भारत आर्मी भी तैयार

मेलबर्न और आसपास के क्षेत्रों में भारतीयों की खासी तादाद है। यहां भारत आर्मी भी काफी सक्रिय है। बता दें कि भारत आर्मी विदेश में रहने वाले भारतीयों का ग्रुप है। 1999 में बने इस ग्रुप के करीब 11 हजार एक्टिव मेंबर हैं। इसकी वेबसाइट और ट्विटर हैंडल भी हैं। भारत आर्मी ने एक ट्वीट में कहा कि वो रोमांचक फाइनल का बेसब्री से इंतजार कर रही है। महिला विश्वकप के शुरू होने के पहले सचिन तेंडुलकर ऑस्ट्रेलिया में थे। तब उन्होंने एक ट्वीट में कहा था फाइनल में मेलबर्न पूरी तरह भरा रहेगा।