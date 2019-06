Dainik Bhaskar Jun 09, 2019, 09:00 PM IST

वीडियो में ऑस्ट्रेलिया लेग स्पिनर अपनी जेब से कुछ निकालकर गेंद पर रगड़ते दिखे

पिछले साल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट में बॉल टैम्परिंग के दोषी पाए गए थे ऑस्ट्रेलिया के वार्नर, स्मिथ और बेनक्रॉफ्ट

खेल डेस्क. वर्ल्ड कप में रविवार को क्या ऑस्ट्रेलियाई लेग स्पिनर एडम जम्पा ने बॉल टैम्परिंग की? ओवल के मैदान पर चल रहे भारत-ऑस्ट्रेलिया के मैच के कुछ वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर ऐसे ही सवाल उठ रहे हैं। वीडियो में दिख रहा है कि जम्पा ने अपनी जेब से कुछ निकाला और उसे गेंद पर रगड़ा।

जम्पा का यह वीडियो वायरल होने के बाद सैंडपेपर कांड की बुरी यादें फिर से ताजा हो गईं हैं। नेटिजेन्स का मानना है कि जम्पा ने भी वैसे ही सैंडपेपर का इस्तेमाल करके गेंद से छेड़छाड़ की है, जैसा साल भर पहले ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर कैमरून बैनक्रॉफ्ट ने की थी। पिछले साल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट में बैनक्रॉफ्ट, डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ बॉल टैम्परिंग करने के दोषी पाए गए थे। इसके बाद वार्नर और स्मिथ पर एक-एक साल, जबकि बैनक्रॉफ्ट पर 9 महीने का प्रतिबंध लगा था।

जम्पा भारत के खिलाफ एक भी विकेट नहीं ले पाए

भारत के खिलाफ इस मैच में 27 साल के जम्पा ने 6 ओवर गेंदबाजी की, लेकिन 50 रन देने के बावजूद वे एक भी विकेट लेने में असफल रहे। जम्पा ने पहला पावर प्ले (शुरुआती 12 ओवर) खत्म होने के बाद अपना पहला ओवर फेंका और उसके बाद मिडिल ओवर्स में गेंदबाजी की। उन्होंने वर्ल्ड कप में अपने शुरुआती 2 मैच में 4 विकेट लिए थे, लेकिन शिखर धवन और रोहित शर्मा के सामने उनकी गेंदबाजी बेअसर रही।