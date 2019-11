Dainik Bhaskar Nov 22, 2019, 08:05 AM IST

खेल डेस्क. भारत और बांग्लादेश के बीच पहला डे-नाइट टेस्ट शुक्रवार को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। टेस्ट इतिहास का यह 12वां और एसजी पिंक बॉल से खेले जाने वाला पहला डे-नाइट टेस्ट होगा। यह पहली बार सर्दियों के मौसम में खेला जा रहा है। हेलिकॉप्टर्स के जरिए पिंक बॉल मैदान पर लाई जाएगी और दोनों टीमों के कप्तानों को सौंपी जाएगी। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना बेल बजाकर मैच की शुरुआत करेंगी। भारत ने 2 टेस्ट की सीरीज का पहला मैच पारी और 130 रन से जीता था।

बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने कहा, ‘‘सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, कपिल देव, राहुल द्रविड़, अनिल कुंबले हर कोई वहां होगा। चायकाल के समय पूर्व कप्तान कार्ट में बैठकर मैदान का चक्कर लगाएंगे।’’ अगले ऑस्ट्रेलिया दौरे पर डे-नाइट टेस्ट के सवाल पर गांगुली ने कहा, ‘‘हम इस पर विचार करेंगे।’’

मैरी कॉम, अभिनव और सिंधु का सम्मान होगा

बीसीसीआई अध्यक्ष ने कहा, ‘‘चायकाल (पहले दिन) के दौरान म्यूजिकल परफॉर्मेस होगा और दिन के आखिर में सम्मान समारोह। बंगाल क्रिकेट संघ (सीएबी) ओलिम्पिक स्वर्ण पदक विजेता निशानेबाज अभिनव बिंद्रा, टेनिस स्टार सानिया मिर्जा, बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु और 6 बार की विश्व चैम्पियन मुक्केबाज मैरी कॉम को सम्मानित करेगा।’’

