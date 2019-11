Dainik Bhaskar Nov 04, 2019, 11:14 AM IST

खेल डेस्क. बांग्लादेश ने भारत को तीन टी-20 की सीरीज के पहले मैच में 7 विकेट से हरा दिया। यह मैच रविवार को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया। दिल्ली में वायु प्रदूषण अति गंभीर स्तर पर होने के कारण हेल्थ इमरजेंसी लगी है। इस पर मैच के बाद मैन ऑफ द मैच रहे मुशफिकुर रहीम ने कहा, ‘‘यहां मेरे लिए खास मुद्दा नहीं था। मुझे प्रदूषण से ज्यादा विपक्षी (भारतीय) गेंदबाजों का सामना करने की चिंता थी।’’

मुशफिकुर ने कहा, ‘‘हमने परिस्थितियों की चिंता किए बगैर मैच खेला। जब से हम भारत दौरे पर आए हैं, हमने इसी तरह के मौसम का सामना किया। यही कारण है कि हमने मैच में अच्छा प्रदर्शन किया। भारत को उसी के घर में हराने से ज्यादा अच्छा कुछ नहीं हो सकता। मेरे लिए यह बहुत मायने रखता है। मैच में सौम्य और मेरे बीच काफी अच्छा तालमेल रहा।’’

मुशफिकुर-सरकार के बीच 60 रन की साझेदारी हुई

टी-20 में भारतीय टीम ने बांग्लादेश को 149 रन का लक्ष्य दिया था। इसके जवाब में बांग्लादेश टीम ने 19.3 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 154 रन बनाकर मैच जीत लिया। उसके लिए मुशफिकुर रहीम ने सबसे ज्यादा 60 और सौम्य सरकार ने 39 रन की पारी खेली। सरकार ने रहीम के साथ तीसरे विकेट के लिए 60 रन की साझेदारी की थी।

बीसीसीआई के नवनियुक्त अध्यक्ष सौरव गांगुली ने वायु प्रदूषण की अति गंभीर स्थिति के बीच मैच खेलने और शानदार प्रदर्शन करने के लिए दोनों टीमों को धन्यवाद दिया।

Thank u to both the teams to play this game @ImRo45 @BCBtigers under tuff conditions .. well done bangladesh ..