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भारत vs इंग्लैंड पहला टेस्ट कल से:इंग्लैंड 35 साल से टीम इंडिया को चेन्नई में हरा नहीं सकी, दोनों टीम यहां 4 साल बाद फिर आमने-सामने

चेन्नई2 घंटे पहले
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भारत और इंग्लैंड के बीच कल से 4 टेस्ट मैचों की सीरीज का आगाज हो रहा है। पहला टेस्ट चेन्नई के चेपक स्टेडियम में खेला जाएगा। इस ग्राउंड पर इंग्लैंड की टीम भारत को 35 साल से नहीं हरा सकी है। इंग्लिश टीम ने आखिरी बार चेपक में 1985 में जीत हासिल की थी।

भारतीय टीम ने इस मैदान पर इंग्लैंड के खिलाफ पिछले 3 टेस्ट जीते हैं। भारत ने 2016 में इस स्टेडियम में आखिरी बार इंग्लैंड को पारी और 75 रन से हराया था। 4 साल बाद दोनों टीमें एक बार फिर यहां आमने-सामने होंगी। कप्तान विराट कोहली पैटरनिटी लीव के बाद टीम में वापसी कर रहे हैं।

भारत में क्रिकेट की वापसी
10 महीने 26 दिन के बाद भारत में कोई इंटरनेशनल क्रिकेट मैच खेला जाएगा। यह पिछले 28 साल में देश में दो इंटरनेशनल मैचों के बीच सबसे लंबा गैप होगा। भारत में आखिरी इंटरनेशनल मैच 10 मार्च, 2020 को ग्रेटर नोएडा में आयरलैंड और अफगानिस्तान के बीच खेला गया था। इसके बाद कोरोना के कारण यहां कोई मुकाबला नहीं हुआ।

दोनों टीमों ने विपरीत कंडीशन में टेस्ट सीरीज जीती
भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया को उसके घर में टेस्ट सीरीज हराकर वापस लौटी है। भारत ने सीनियर नहीं, बल्कि युवा खिलाड़ियों के दम पर 2-1 से टेस्ट सीरीज अपने नाम की। वहीं, इंग्लैंड की टीम श्रीलंका को उसके घर में 2-0 से व्हाइटवॉश करके भारत आई है। ऐसे में दोनों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है।

चेपक में टीम इंडिया 22 साल से कोई टेस्ट नहीं हारी
चेपक में भारतीय टीम पिछले 22 साल से एक भी टेस्ट नहीं हारी है। भारत को यहां आखिरी बार जनवरी 1999 में पाकिस्तान के हाथों 12 रन से हार झेलनी पड़ी थी। इसके बाद टीम इंडिया यहां 8 टेस्ट मैच खेल चुकी है। इनमें से 5 में भारत को जीत मिली और 3 ड्रॉ रहे हैं। चेपक में भारत और इंग्लैंड के बीच अब तक 9 टेस्ट खेले गए। इसमें भारतीय टीम ने 6 मैचों में जीत हासिल की है। इंग्लैंड ने 2 टेस्ट जीते, जबकि एक मुकाबला ड्रॉ रहा।

3 स्पिनर्स और 2 पेस बॉलर्स के साथ उतर सकता है भारत
पहले टेस्ट में टीम इंडिया 3 स्पिनर्स और 2 फॉस्ट बॉलर के साथ उतर सकती है। पूरी संभावना है कि प्लेइंग-11 में स्पिनर रविचंद्रन अश्विन के साथ कुलदीप यादव मैदान पर उतरेंगे। वहीं, अक्षर पटेल को वॉशिंगटन सुंदर पर तरजीह दी जा सकती है। 2016 में पिछली बार जब इंग्लैंड भारत दौरे पर आई थी, तब 5 टेस्ट की सीरीज में अश्विन और रविंद्र जडेजा ने मिलकर इंग्लिश टीम के 93 में से 54 विकेट लिए थे। इसकी बदौलत टीम इंडिया ने 4-0 से सीरीज अपने नाम की थी।

अश्विन स्क्वॉड में इकलौते स्पिनर जिसने चेपक में टेस्ट खेला
अश्विन ने अब तक चेपक स्टेडियम में 2 टेस्ट खेले, जिसमें 13 विकेट लिए हैं। वहीं, तेज गेंदबाजों में जसप्रीत बुमराह की जगह पक्की है। इशांत और मोहम्मद सिराज में से किसी एक को मौका दिया जाएगा। बैट्समैन में शुभमन गिल और रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया में सफल रहने के बाद एक बार फिर ओपनिंग करते नजर आएंगे। जबकि मिडिल ऑर्डर की कमान चेतेश्वर पुजारा, कोहली, अजिंक्य रहाणे और ऋषभ पंत के हाथों में होगी।

पहले टेस्ट के लिए भारत की संभावित प्लेइंग-11
शुभमन गिल, रोहित शर्मा, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली (कप्तान), अजिंक्य रहाणे (उपकप्तान), ऋषभ पंत, रविचंद्रन अश्विन, अक्षर पटेल/वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, इशांत शर्मा/मोहम्मद सिराज

पिछले 10 साल में इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा मैच जीते
इंग्लैंड भारत की जमीन पर सबसे सफल विदेशी टीमों में से एक है। पिछले 10 साल में इंग्लैंड इकलौती टीम रही जिसे भारत के खिलाफ हार की तुलना में ज्यादा जीत मिली है। इस दौरान दोनों टीमों के बीच ओवरऑल 23 टेस्ट हुए। इनमें से 7 में भारत और 13 टेस्ट में इंग्लैंड ने जीत हासिल की है। 3 टेस्ट ड्रॉ रहे। इस टाइम पीरियड में भारतीय जमीन पर दोनों टीमों के बीच 9 मैच खेले गए हैं। इसमें भारत ने 5 और इंग्लैंड ने 2 मैचों में जीत हासिल की। 2 मैच ड्रॉ रहे।

SENA देशों में इंग्लैंड के खिलाफ हमारा रिकॉर्ड सबसे खराब

टीममैचजीतहारजीत%
इंग्लैंड122264721.31
ऑस्ट्रेलिया102304329.41
न्यूजीलैंड59211235.59
साउथ अफ्रीका39141535.89

इंग्लिश टीम 3 तेज गेंदबाज और 3 स्पिनर के साथ खेल सकती है
टीम की बात करें तो इंग्लैंड ने कंडीशन के हिसाब से खिलाड़ी चुनने के बजाय अपनी परंपरागत मजबूती तेज और स्विंग गेंदबाजी पर भरोसा किया है। इस रणनीति से साउथ अफ्रीका ने 2000 और ऑस्ट्रेलिया ने 2004-05 में भारत को उसी के जमीन पर हराया था। इंग्लिश टीम 3 तेज गेंदबाज और 3 स्पिनर के साथ मैदान पर उतर सकती है।

वोक्स और ब्रॉड में से किसी एक को मिल सकता है मौका
स्पिनर के तौर पर डॉम बेस, जैक लीच और मोईन अली टीम में शामिल किए जा सकते हैं। वहीं, तेज गेंदबाजों में शानदार फॉर्म में चल रहे जेम्स एंडरसन और जोफ्रा आर्चर का खेलना तय है। तीसरे तेज गेंदबाज को लेकर क्रिस वोक्स और स्टुअर्ट ब्रॉड में जंग होगी। रिवर्स स्विंग और लोअर ऑर्डर में अच्छी बल्लेबाजी की वजह से वोक्स को तरजीह दी जा सकती है। वहीं, स्टोक्स भी तेज गेंदबाज हैं।

पहले टेस्ट के लिए इंग्लैंड की संभावित प्लेइंग-11
जैक क्राउली/डोमिनिक सिबले, रोरी बर्न्स, जो रूट (कप्तान), बेन स्टोक्स, मोईन अली, जोस बटलर (विकेटकीपर), क्रिस वोक्स/स्टुअर्ट ब्रॉड, डॉम बेस, जैक लीच, जोफ्रा आर्चर, जेम्स एंडरसन

​​​​​​मौसम और पिच रिपोर्ट
पहले टेस्ट में पांचों दिन बारिश की कोई संभावना नहीं है। टेस्ट के दौरान अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रह सकता है।

चेपक की पिच आमतौर पर स्पिनर्स के अनुकूल मानी जाती है, लेकिन इस बार यहां तेज गेंदबाजों के लिए भी मौका होगा, क्योंकि पिच पर घास है। पिच क्यूरेटर वी. रमेश कुमार ने बताया कि आमतौर पर चेपक की पिच देखने में सपाट होती है, लेकिन इस बार स्क्वायर और आउटफील्ड में हरी घास है। चेपक में लाल मिट्‌टी का उपयोग किया जाता है। टेस्ट के तीसरे दिन से स्पिनर्स को खास मदद मिल सकती है।

चेपक में कुल टेस्ट हुए: 32
पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती: 10
बाद में बैटिंग करने वाली टीम जीती: 10
एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर: 337
एवरेज सेकेंड इनिंग स्कोर: 356
एवरेज थर्ड इनिंग स्कोर: 240
एवरेज फोर्थ इनिंग स्कोर: 157
हाईएस्ट टोटल: भारत 759/7 (190.4 ओवर) खिलाफ इंग्लैंड
लोएस्ट टोटल: भारत 83/10 (38.5 ओवर) खिलाफ इंग्लैंड

रिकॉर्ड जो बन सकते हैं:

  • इशांत के 3 विकेट लेते ही टेस्ट करियर में 300 विकेट हो जाएंगे। ऐसा करने वाले भारत के छठे गेंदबाज होंगे।
  • 2 शतक लगाते ही कोहली के 72 शतक हो जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया के रिकी पोटिंग (71) को पीछे छोड़ने का मौका।
  • इस सदी में 100 टेस्ट जीतने वाला पहला एशियाई देश बन सकता है भारत। अभी तक 98 टेस्ट जीते।
  • इंग्लैंड के कप्तान जो रूट का यह 100वां टेस्ट होगा। वे इस मुकाम तक पहुंचने वाले 15वें इंग्लिश खिलाड़ी बन जाएंगे।
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