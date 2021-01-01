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स्टेडियम जाकर देख सकेंगे मैच:भारत-इंग्लैंड सीरीज के दूसरे टेस्ट से 50% दर्शकों की एंट्री, मोटेरा हो सकता है हाउसफुल

चेन्नई2 घंटे पहले
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चेन्नई के चेपक स्टेडियम में पहले दो टेस्ट मैच खेले जाएंगे। - Dainik Bhaskar
चेन्नई के चेपक स्टेडियम में पहले दो टेस्ट मैच खेले जाएंगे।

क्रिकेट प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है। इंग्लैंड के खिलाफ चार टेस्ट मैचों की सीरीज के दूसरे मुकाबले से स्टेडियम में दर्शकों की एंट्री की इजाजत होगी। BCCI और तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन (TCA) ने चेन्नई में होने वाले दूसरे टेस्ट में 50 फीसदी दर्शकों को एंट्री देने का फैसला किया है।

गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन (GCA) ने अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में होने वाले तीसरे मैच के लिए भी 50% दर्शकों के प्रवेश की इजाजत दे दी है। हालांकि, केंद्र सरकार की गाइडलाइन में अपडेट को देखते हुए इसे बढ़ाकर 100% भी किया जा सकता है।

दूसरे टेस्ट में आ सकेंगे 25 हजार दर्शक
सीरीज के पहले दो टेस्ट मैच चेन्नई के एम चिदंबरम स्टेडियम (चेपक) में होने हैं। पहला टेस्ट मैच बिना दर्शकों के खेला जाएगा। दूसरे टेस्ट में 50% दर्शक यानी 25 हजार दर्शक स्टेडियम जाकर मैच देख सकेंगे। चेपक की दर्शक क्षमता 50 हजार है। पहले दोनों टेस्ट मैच के लिए मीडिया को प्रेस बॉक्स से कवरेज की इजाजत दी गई है। हालांकि, प्रेस कॉन्फ्रेंस वर्चुअल होंगे।

समय की कमी के कारण पहले टेस्ट में इजाजत नहीं
BCCI और TCA ने बताया कि गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइन के बाद तैयारी के लिए कम समय मिला। इसलिए पहले टेस्ट मैच में दर्शकों की एंट्री की इजाजत नहीं दी गई है। दूसरे टेस्ट के लिए सभी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ही दर्शकों को प्रवेश दिया जाएगा।

भारत-इंग्लैंड सीरीज का तीसरा और चौथा टेस्ट मैच मोटेरा में खेला जाएगा।
भारत-इंग्लैंड सीरीज का तीसरा और चौथा टेस्ट मैच मोटेरा में खेला जाएगा।

तीसरे टेस्ट में आ सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी
रेनोवेशन के बाद मोटेरा स्टेडियम में पहली बार इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी होने जा रही है। 24 फरवरी को यहां भारत-इंग्लैंड तीसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा। BCCI इस टेस्ट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित करने की योजना बना रहा है।

सरकार ने दे दी है 100% दर्शकों की इजाजत
27 दिसंबर को खेल मंत्रालय ने खेलों को फिर से शुरू करने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SoP) जारी की थी। इसके अनुसार 50% दर्शकों को स्टेडियम में प्रवेश करने की अनुमति होगी। हालांकि, 2 दिन पहले SoP को अपडेट किया गया और कोरोना गाइडलाइन का पालन कराते हुए 100% दर्शकों को भी स्टेडियम में प्रवेश करने की अनुमति है। इस वजह से अनुमान लगाया जा रहा है कि तीसरे टेस्ट में 100 फीसदी दर्शकों की इजाजत भी दी जा सकती है।

टीम इंडिया एक महीने रहेगी अहमदाबाद में
- BCCI ने कोरोना महामारी को देखते हुए इंग्लैंड के खिलाफ होने जा रही सीरीज के लिए केवल तीन स्थान ही चुने हैं। इसमें चैन्नई, अहमदाबाद और पुणे शामिल हैं।
- शेड्यूल के अनुसार चैन्नई में 17 फरवरी को दूसरा टेस्ट समाप्त होने के बाद टीम 2 टेस्ट और 5 टी-20 मैचों के लिए अहमदाबाद पहुंचेगी।
- टी-20 सीरीज का अंतिम मैच 20 मार्च को खेला जाएगा। इसका मतलब है कि भारतीय टीम 17/18 फरवरी से 20/21 मार्च तक अहमदाबाद में रहेगी।
- इसके बाद अन्य तीन वनडे मैच क्रमश: (23, 26 व 28 मार्च) को पुणे में होंगे।

मोटेरा की बैठक क्षमता मेलबर्न से 20% ज्यादा
अहमदाबाद का नव-निर्मति मोटेरा स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड को रिप्लेस कर दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बन चुका है। मेलबर्न की बैठक क्षमता 92,000 है, जबकि मोटेरा की एक लाख 10 हजार है।

360 डिग्री स्टेडियम
हम आमतौर पर क्रिकेट स्टेडियमों में देखते हैं कि दर्शक हमेशा आगे की लाइन में ही बैठना पसंद करते हैं, क्योंकि इससे मैच बिना किसी रुकावट के देखा जा सकता है। वहीं, मोटेरा स्टेडियम की खासियत यह है कि स्टेडियम के बीच में एक भी पिलर या अन्य कोई अड़चन नहीं है। इसका मतलब है कि किसी भी स्टैंड में बैठकर मैच का लुत्फ उठाया जा सकता है।

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