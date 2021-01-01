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भारत-इंग्लैंड टेस्ट सीरीज:चेन्नई पहुंचे रोहित और रहाणे, कोहली आज पहुंचेंगे; बेन स्टोक्स और जोफ्रा आर्चर पहले से मौजूद

चेन्नई18 मिनट पहले
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भारतीय टीम के उपकप्तान अजिंक्य रहाणे, रोहित शर्मा और तेज गेंदबाज शार्दूल ठाकुर मुंबई से सीधे चेन्नई पहुंचे। -फाइल फोटो - Dainik Bhaskar
भारतीय टीम के उपकप्तान अजिंक्य रहाणे, रोहित शर्मा और तेज गेंदबाज शार्दूल ठाकुर मुंबई से सीधे चेन्नई पहुंचे। -फाइल फोटो

टीम इंडिया को अपने घर में इंग्लैंड के खिलाफ 4 टेस्ट, 5 टी-20 और 3 वनडे की सीरीज खेलना है। पहले टेस्ट सीरीज होगी, जिसके शुरुआती 2 मैच चेन्नई में 5 फरवरी से खेले जाएंगे। इसके लिए भारतीय टीम के उपकप्तान अजिंक्य रहाणे और रोहित शर्मा के साथ तेज गेंदबाज शार्दूल ठाकुर मंगलवार को ही चेन्नई पहुंच गए हैं।

तीनों खिलाड़ी मुंबई से सीधे चेन्नई पहुंचे हैं। वहीं, टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली समेत बाकी खिलाड़ी बुधवार शाम तक चेन्नई पहुंच सकते हैं।

इंग्लिश कप्तान जो रूट समेत बाकी खिलाड़ी चेन्नई पहुंचेंगे
इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स, जोफ्रा आर्चर और मोइन अली पहले से ही चेन्नई में मौजूद हैं। कप्तान जो रूट समेत बाकी खिलाड़ी बुधवार को श्रीलंका से सीधे चेन्नई पहुंचेंगे। हाल ही में इंग्लैंड ने श्रीलंका को उसी के घर में 2-0 से टेस्ट सीरीज में शिकस्त दी है।

सभी खिलाड़ी 6 दिन क्वारैंटाइन रहेंगे
तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन ने न्यूज एजेंसी से कहा, ‘‘दोनों टीम के खिलाड़ी होटल लीला पैलेस में सभी कोरोना प्रोटोकॉल के साथ 6 दिन क्वारैंटाइन रहेंगे। इस दौरान सभी का कोरोना टेस्ट भी कराया जाएगा। यह सभी प्रक्रिया बायो-बबल में ही होगी। सभी खिलाड़ी 2 फरवरी से प्रैक्टिस कर सकेंगे।’’

कोहली पैटरनिटी लीव से लौट रहे हैं
भारतीय टीम ने इसी महीने ऑस्ट्रेलिया को उसी के घर में टेस्ट सीरीज में 2-1 से शिकस्त दी। इस सीरीज का पहला टेस्ट खेलने के बाद विराट कोहली पैटरनिटी लीव पर चले गए थे। तब रहाणे ने कप्तानी संभालते हुए इतिहास रचा। अब इंग्लैंड सीरीज में कोहली वापसी कर रहे हैं। वे 11 जनवरी को ही बेटी के पिता बने हैं।

पहले दो टेस्ट के लिए भारतीय टीम

  • ओपनिंग: रोहित शर्मा, शुभमन गिल, मयंक अग्रवाल
  • मिडिल ऑर्डर: चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली (कप्तान), अजिंक्य रहाणे, ऋषभ पंत, ऋद्धिमान साहा, हार्दिक पांड्या, लोकेश राहुल
  • तेज गेंदबाज: जसप्रीत बुमराह, इशांत शर्मा, मोहम्मद सिराज, शार्दूल ठाकुर
  • स्पिनर: आर अश्विन, कुलदीप यादव, वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल
  • स्टैंडबाय: केएस भारत (विकेटकीपर), अभिमन्यु ईश्वरन, शाहबाज़ नदीम, राहुल चाहर
  • नेट बॉलर्स: अंकित राजपूत, अवेश खान, संदीप वारियर, कृष्णप्पा गौतम, सौरभ कुमार

पहले दो टेस्ट के लिए इंग्लैंड की टीम

  • जो रूट (कप्तान), जोफ्रा आर्चर, मोइन अली, जेम्स एंडरसन, डॉम बेस, स्टुअर्ट ब्रॉड, रोरी बर्न्स, जोस बटलर, जैक क्राउली, बेन फॉक्स, डैन लॉरेंस, जैक लीच, डॉम सिबली, बेन स्टोक्स, ओली स्टोन और क्रिस वोक्स
  • रिजर्व खिलाड़ी: जेम्स ब्रेसी, मैसन क्रेन, साकिब महमूद, मैथ्यू पार्किंसन, ओली रॉबिंसन, अमर विर्दी
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