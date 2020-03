Dainik Bhaskar Mar 03, 2020, 04:44 PM IST

खेल डेस्क. भारतीय महिला क्रिकेट टीम टी-20 विश्व कप के सेमीफाइनल में इंग्लैंड से मुकाबला करेगी। दूसरे सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। दोनों मैच सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेले जाएंगे। 2 साल पहले यानी 2018 में भी भारतीय टीम सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ उतर चुकी है। तब टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि, फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को पटखनी दी थी।

मंगलवार को दक्षिण अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के बीच मैच खेला गया। यह बारिश के कारण पूरा नहीं हो सका। दक्षिण अफ्रीका को इस मैच से एक अंक मिला और वो बी ग्रुप में टॉप पर पहुंच गई। इसके साथ ही उसकी सेमीफाइनल बर्थ भी कन्फर्म हो गई।

The #T20WorldCup semi-final draw:



3pm local time: 🇮🇳 v 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

7pm local time: 🇿🇦 v 🇦🇺



Who are you backing to make it to the final? pic.twitter.com/ar3vcAI7Re