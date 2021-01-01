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चेपक में स्पिन का दबदबा:स्पिनर्स ने फास्ट बॉलर्स की तुलना में 170 विकेट ज्यादा लिए हैं, इंग्लैंड के खिलाफ दो टेस्ट यहीं खेले जाएंगे

चेन्नई3 घंटे पहले
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भारत और इंग्लैंड के बीच चार टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले दो मुकाबले चेन्नई के एम. चिदंबरम स्टेडियम यानी चेपक में खेले जाएंगे। टीम इंडिया अभी ऑस्ट्रेलिया की बाउंसी पिचों पर ऑस्ट्रेलिया को हराकर आई है। ऐसे में यह देखना रोचक होगा कि चेपक की पिचों का मिजाज कैसा रहता है। हालांकि, अब तक हुए टेस्ट मैचों के रिकॉर्ड पर नजर डालें तो चेन्नई की पिच आमतौर स्पिनर्स के लिए ज्यादा मुफीद साबित हुई है।

टॉप-10 गेंदबाजों में 9 स्पिनर्स
चेपक में टेस्ट क्रिकेट में सभी तरह के गेंदबाजों ने मिलाकर कुल 916 विकेट लिए हैं। 358 विकेट पेसर्स ने और 528 विकेट स्पिनर्स ने लिए। 30 विकेट ऐसे गेंदबाजों ने लिए जिनके बारे में रिकॉर्ड बुक में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि वे पेसर थे या स्पिनर्स। टॉप-10 गेंदबाजों में से नौ स्पिनर्स हैं। 8 टेस्ट में 48 विकेट लेकर अनिल कुंबले पहले स्थान पर हैं। कपिल देव 11 टेस्ट में 40 विकेट लेकर टॉप-10 गेंदबाजों में एकमात्र पेसर हैं।
चेपक ग्राउंड पर टॉप-10 बॉलर्स

बॉलरमैचविकेटऔसत
अनिल कुंबले84819.56
हरभजन सिंह74228.04
कपिल देव114027.30
इरापल्ली प्रसन्ना53618.66
बिशन सिंह बेदी63117.25
बीएस चंद्रशेखर52524.76
दिलीप दोषी42324.26
एस. वेंकटराघवन41822.88
नरेंद्र हिरवानी1168.50
रवींद्र जडेजा21519.80

अश्विन से ज्यादा कामयाब रहे हैं जडेजा
इंटरनेशनल क्रिकेट में अभी एक्टिव भारतीय गेंदबाजों की बात करें तो रवींद्र जडेजा यहां रविचंद्रन अश्विन से आगे हैं। जडेजा ने चेपक में दो टेस्ट मैचों में 15 विकेट लिए हैं। वहीं, अश्विन ने दो टेस्ट मैचों में 13 विकेट लिए हैं। ईशांत शर्मा ने यहां तीन टेस्ट मैचों में सात विकेट लिए हैं।
पूरे देश में स्पिनर्स के नाम 914 विकेट ज्यादा हैं
ऐसा नहीं है भारत में सिर्फ चेपक स्टेडियम में स्पिनर्स का दबदबा रहा है। पूरे देश में लगभग यही स्थिति रही है। टेस्ट क्रिकेट में भारतीय जमीन पर सभी तरह के गेंदबाजों ने मिलाकर 7,820 विकेट लिए हैं। इनमें स्पिनर्स ने 4,283 और पेसर्स ने 3,369 विकेट लिए हैं। 168 विकेट ऐसे गेंदबाजों को मिले हैं जिनके बारे में स्पष्ट नहीं है कि वे स्पिनर्स थे या पेसर्स। यानी भारत में स्पिनर्स ने अब तक तेज गेंदबाजों की तुलना में करीब 28% विकेट ज्यादा लिए हैं।
भारतीय गेंदबाजों में स्पिनर्स का और ज्यादा दबदबा
अब भारतीय मैदानों पर भारतीय गेंदबाजों के प्रदर्शन की बात कर लेते हैं। घरेलू मैदानों पर टेस्ट क्रिकेट में भारतीय स्पिनर्स ने 2,772 विकेट लिए हैं। वहीं, पेसर्स ने 1,284 विकेट लिए हैं। यानी भारतीय मैदानों में भारत के स्पिन गेंदबाजों ने हमवतन पेस गेंदबाजों की तुलना में 115% ज्यादा विकेट लिए हैं।
पहले टेस्ट के लिए तैयार की गई हैं दो पिच, आखिरी फैसला कोहली करेंगे
चेन्नई में 5 फरवरी से शुरू हो रहे पहले टेस्ट के लिए तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन ने दो पिचें तैयार की हैं। एक पिच पूरी तरह लाल मिट्टी से बनाई गई है और एक पिच लाल और काली मिट्टी के मिश्रण से बनाई गई है। क्यूरेटर वी. रमेश कुमार ने टेस्ट मैच के लिए आदर्श पिच होने का दावा किया है। यानी पहले दिन यहां तेज गेंदबाजों को मदद मिल सकती है। दूसरे और तीन दिन पिच बल्लेबाजी के अनुकूल रहेगी। चौथे और पांचवें दिन यहां स्पिनर्स को ज्यादा मदद मिलेगी।
अन्य एक्सपर्ट बता रहे हैं कि यहां एक पिच बैटिंग फ्रेंडली और दूसरी पिच स्पिन फ्रेंडली बनाई गई है। कप्तान विराट कोहली को फैसला करना है कि वे किस तरह की पिच पर इंग्लैंड का सामना करना चाहते हैं।

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