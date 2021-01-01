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घर में टीम इंडिया का असली टेस्ट:पिछले 10 साल में भारत में सीरीज जीतने वाली इंग्लैंड इकलौती टीम, 2012 में 2-1 से हराया था

चेन्नईएक घंटा पहले
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ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसके घर में टेस्ट सीरीज जीतने के बाद अब भारतीय टीम अपनी जमीन पर इंग्लैंड से भिड़ेगी। 5 फरवरी से शुरू हो रही 4 टेस्ट की इस सीरीज को भारत के लिए असली टेस्ट कहा जा रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि इंग्लैंड की टीम पिछले 10 साल में भारत में कोई टेस्ट सीरीज जीतने वाली इकलौती विदेशी टीम है। साथ ही इस दौरान वह भारत के खिलाफ हार की तुलना में ज्यादा जीत हासिल करने वाली भी अकेली टीम है।

2012 में इंग्लैंड को मिली थी जीत
इंग्लैंड ने 2012 में टीम इंडिया को भारत में खेली गई चार टेस्ट मैचों की सीरीज में 2-1 से हराया था। उस सीरीज में भारत ने अहमदाबाद में खेला गया पहला टेस्ट मैच जीता था। इसके बाद इंग्लैंड ने मुंबई और कोलकाता टेस्ट जीतकर बढ़त बनाई। नागपुर में खेला गया आखिरी टेस्ट ड्रॉ रहा था।

इंग्लैंड ने 2011 से अब तक 23 में से 13 टेस्ट में टीम इंडिया को हराया
इंग्लैंड की टीम ने पिछले 10 साल में टीम इंडिया को टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार हराया है। इस दौरान दोनों टीमों के बीच ओवरऑल 23 टेस्ट हुए। इनमें 7 में भारत ने जीत हासिल की है। वहीं, इंग्लैंड ने 13 में जीत हासिल की है। 3 टेस्ट ड्रॉ रहे। इस टाइम पीरियड में इंग्लैंड इकलौती टीम रही जिसे भारत के खिलाफ हार की तुलना में ज्यादा जीत मिली है। इन 10 सालों में भारतीय जमीन पर दोनों टीमों के बीच 9 मैच खेले गए हैं। इसमें भारत ने 5 और इंग्लैंड ने 2 मैचों में जीत हासिल की। 2 मैच ड्रॉ रहे।

भारत ने 2016 में चुकाया था 2012 का हिसाब
भारतीय टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ 2012 में अपने घर में मिली सीरीज हार का हिसाब 2016 में चुकाया। पांच मैचों की इस सीरीज को टीम इंडिया ने अपने नाम किया था। राजकोट में खेला गया पहला टेस्ट मैच ड्रॉ रहा था। इसके बाद भारत ने विशाखापट्‌टनम, मोहाली, मुंबई और चेन्नई टेस्ट में जीत हासिल की थी।

भारत में पांच बार सीरीज जीत चुका है इंग्लैंड
इंग्लैंड भारत की जमीन पर सबसे सफल विदेशी टीमों में से एक है। दोनों देशों के बीच भारत में अब तक 15 टेस्ट सीरीज का आयोजन हो चुका है। इनमें से 5 में इंग्लैंड ने जीत हासिल की है। भारत ने 7 सीरीज में सफलता पाई है। 3 सीरीज ड्रॉ रही है। 1951, 1964 और 2006 में खेली गई सीरीज ड्रॉ रही थी।

भारत में अब तक खेली गई भारत-इंग्लैंड टेस्ट सीरीज

सालमैचभारतइंग्लैंडड्रॉ
19333021
19515113
19615203
19645005
19725212
19765131
19801010
19816105
19845122
19933300
20013102
20063111
20082101
20124121
20165401
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