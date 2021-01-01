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टेस्ट सीरीज:पिछले 5 साल में एशिया में इंग्लैंड के टॉप-3 बैट्समैन का औसत 32 का, भारत के टॉप-3 का औसत 57 से ऊपर

चेन्नई42 मिनट पहले
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भारत और इंग्लैंड के बीच चार टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला 5 फरवरी से चेन्नई के चेपक स्टेडियम में शुरू हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज इयान चैपल ने कहा है कि इस सीरीज में जिस टीम के टॉप ऑर्डर बैट्समैन अच्छा परफॉर्म करेंगे उसकी जीत की संभावना अधिक होगी। क्रिकेट में नंबर-1 से लेकर नंबर-3 तक के बैट्समैन को टॉप ऑर्डर बैट्समैन माना जाता है। चलिए जान लेते हैं कि पिछले पांच साल में एशियाई परिस्थितियों में भारत और इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों ने कैसा परफॉर्म किया है।
इंग्लैंड के 12 बैट्समैन की 72 पारियों में सिर्फ 5 शतक
इंग्लैंड के टॉप-3 बैट्समैन पिछले पांच साल में भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, यूएई और श्रीलंका की परिस्थितियों में कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। 1 जनवरी 2016 से इंग्लैंड ने एशिया में 12 टेस्ट मैच खेले हैं। इन मैचों में इंग्लैंड ने टॉप-3 पॉजीशन के लिए 12 अलग-अलग खिलाड़ियों को ट्राई किया। इन बैट्समैन ने कुल 72 पारियों में पांच शतकों की मदद से 2243 रन बनाए हैं। औसत महज 32.50 का रहा है। इनमें से दो शतक कीटन जेनिंग्स ने जमाए हैं। वे अभी इंग्लैंड टीम का हिस्सा नहीं हैं।
एलेस्टेयर कुक और जॉनी बेयरस्टो ने एक-एक शतक जमाया है। कुक संन्यास ले चुके हैं जबकि बेयरस्टो पहले दो टेस्ट मैच के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। एक शतक जो रूट ने जमाया है। रूट अब मिडिल ऑर्डर (नंबर-4) में बल्लेबाजी करते हैं।
एशियन कंडीशन में खतरनाक है भारत का टॉप ऑर्डर
भारतीय टीम घरेलू परिस्थितियों में दुनिया की सबसे दमदार टीमों में एक मानी जाती है। भारत के टॉप ऑर्डर का रिकॉर्ड भी एशियाई परिस्थितियों में बेहतरीन है। पिछले पांच साल में एशिया में भारत ने कुल 27 टेस्ट मैच खेले हैं। इसमें भारत के टॉप-3 बल्लेबाजों ने 57.58 की औसत से 6853 रन बनाए हैं। इसमें 24 शतक शामिल हैं।
एशियाई पिचों पर पुजारा सबसे कामयाब टॉप आॉर्डर भारतीय बल्लेबाज
पिछले पांच साल में एशिया में सबसे ज्यादा शतक जमाने वाले टॉप ऑर्डर भारतीय बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा हैं। उन्होंने एक जनवरी 2016 से अब तक एशिया में 26 टेस्ट मैचों में सात शतक जमाए हैं। मुरली विजय ने छह, शिखर धवन, मयंक अग्रवाल और रोहित शर्मा ने तीन-तीन शतक जमाए हैं। पृथ्वी शॉ और लोकेश राहुल के नाम एक-एक शतक है।
खास बात यह है कि भारत ने पिछले पांच साल में एशिया में इंग्लैंड की तुलना में दोगुने से ज्यादा मैच खेलने बावजूद टॉप-3 पोजीशन के लिए 11 बैट्समैन को ही आजमाया। वहीं, इंग्लैंड ने 12 बैट्समैन को आजमाया।
सिबली-क्राउली-बर्न्स बनाम रोहित-शुभमन-पुजारा
इंग्लैंड के श्रीलंका दौरे के आधार पर देखें तो डॉम सिबली, जैक क्राउली और रोरी बर्न्स पहले टेस्ट के लिए इंग्लैंड के टॉप-3 बैट्समैन हो सकते हैं। वहीं, रोहित शर्मा, शुभमन गिल और चेतेश्वर पुजारा भारत के टॉप-3 बैट्समैन हो सकते हैं। सिबली, क्राउली और बर्न्स इससे पहले कभी भारत में टेस्ट मैच नहीं खेले हैं। इस लिहाज से अगर इंग्लैंड का थिंक टैंक मोइन अली, जोस बटलर या बेन स्टोक्स में से किसी एक को टॉप ऑर्डर में प्रोमोट कर दे तो हैरानी नहीं होनी चाहिए।

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