विश्व कप के 38वें मैच में आज भारत का मुकाबला इंग्लैंड से

भारत की जीत से पाकिस्तान का सेमीफाइनल में पहुंचना आसान होगा

ट्विटर पर भारत का समर्थन करते हुए पाकिस्तानी फैन्स के मीम्स वायरल

Dainik Bhaskar Jun 30, 2019, 02:25 PM IST

खेल डेस्क. आज भारत का मुकाबला इंग्लैंड से है। मैच की खास बात यह है कि आज भारत मैच जीतता है तो पाकिस्तान के लिए सेमीफाइनल की राह आसान हो जाएगी। इसी वजह से ट्विटर पर पाकिस्तान को लेकर बनाए गए मीम्स वायरल हो रहे हैं।

भारत-इंग्लैंड मैच को लेकर ट्विटर पर कमेंट्स

Pakistan's fans on their way to support india 🇮🇳 #INDvENG #ENGvIND pic.twitter.com/RgDeoGjPJu — W A Q A S 🇵🇰🏏 (@icricketfreak) June 30, 2019

Hum Father's name ke aage bold and capital letter me "INDIAN" likhte hai#INDvENG — Fatima Afridi 🇵🇰 (@slothpolarbear) June 30, 2019

पाकिस्तान का सेमीफाइनल में पहुंचने का गणित ?