पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

372 दिन बाद साथ खेलेंगे विराट और रोहित:इन सुपरस्टार्स के साथ उतरने से 22% बढ़ जाती है टीम इंडिया की जीत की उम्मीद

चेन्नईएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
विराट और कोहली के साथ खेलने से टीम इंडिया को 61% इंटरनेशनल मैचों में जीत मिलती है। फाइल फोटो। - Dainik Bhaskar
विराट और कोहली के साथ खेलने से टीम इंडिया को 61% इंटरनेशनल मैचों में जीत मिलती है। फाइल फोटो।

भारत और इंग्लैंड के बीच चार टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला 5 फरवरी से चेन्नई में शुरू होगा। इस मैच में टीम इंडिया के दो सुपरस्टार विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों खेलेंगे। अगर ऐसा होता है तो 372 दिन के बाद पहली बार ये दोनों प्लेयर इंटरनेशनल क्रिकेट में साथ खेलेंगे। इन खिलाड़ियों की मौजूदगी से टीम इंडिया की जीत की उम्मीद 22 फीसदी बढ़ जाती है। विराट और रोहित भारत के लिए आखिरी बार एक साथ 29 जनवरी, 2020 को न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 मुकाबले में हैमिल्टन में उतरे थे।

277 इंटरनेशन मैच साथ खेले हैं विराट और रोहित
विराट कोहली और रोहित शर्मा अब तक 277 इंटरनेशनल मैचों (तीनों फॉर्मेट मिलाकर) में एक साथ खेल चुके हैं। इनमें टीम इंडिया को 170 में जीत मिली है। वहीं, इन दोनों गैर मौजूदगी में टीम इंडिया ने 1161 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। इसमें 455 में भारत को जीत मिली। जब विराट-रोहित दोनों होते हैं तो भारत की जीत का प्रतिशत 61.37 होता था। दोनों के बिना यह आंकड़ा घटकर 39.19 प्रतिशत होता है। यानी विराट और रोहित के साथ खेलने से इंटरनेशनल क्रिकेट में टीम इंडिया की जीत की उम्मीद 22.18% बढ़ जाती है।

32 टेस्ट में दोनों साथ खेले, 18 में भारत जीता
विराट कोहली और रोहित शर्मा अब तक 32 टेस्ट मैचों में साथ खेले हैं। इनमें से टीम इंडिया ने 18 में जीत हासिल की है। 8 में हार मिली और 6 मुकाबले ड्रॉ रहे। यानी 56.25% में जीत और 25% में हार मिली। 18.75% मैट ड्रॉ रहे। भारत ने 457 टेस्ट ऐसे खेले हैं जिसमें विराट और रोहित दोनों नहीं खेले हैं। इनमें भारत को 114 (25%) में जीत मिली। यानी रोहित और विराट के होने से टेस्ट में भारत की जीत की उम्मीद दोगुने से ज्यादा बढ़ जाती है।

रोहित ने भारत में 88 की औसत से रन बनाए हैं
रोहित शर्मा ने अब तक 34 टेस्ट मैचों में 45.40 के औसत से 2270 रन बनाए हैं। भारतीय पिचों पर खेलते हुए इसमें काफी सुधार आ जाता है। रोहित ने 14 टेस्ट मैच भारतीय पिचों पर खेले हैं। इसमें उन्होंने 88.33 की औसत से 1235 रन बनाए हैं। रोहित ने अपने करियर के सभी 6 टेस्ट शतक भारतीय जमीन पर ही बनाए हैं।

विराट ने भारत में 13 शतक जमाए हैं
घरेलू पिचों पर विराट कोहली के रिकॉर्ड भी बेहतर हो जाते हैं। विराट ने ओवरऑल 87 टेस्ट मैचों में 53.41 की औसत से 7318 रन बनाए हैं। इनमें 27 शतक शामिल हैं। वहीं, भारतीय पिचों पर उन्होंने 39 टेस्ट मैचों में 68.42 की औसत से 3558 रन बनाए हैं। इसमें 13 शतक शामिल हैं।

रोहित ने इंग्लैंड के खिलाफ 1 और विराट ने 19 टेस्ट खेले हैं
इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में विराट कोहली के पास रोहित शर्मा की तुलना में ज्यादा अनुभव हैं। रोहित ने इंग्लैंड के खिलाफ 1 टेस्ट खेला है और 17 की औसत से 34 रन बनाए हैं। विराट ने इंग्लैंड के खिलाफ 19 टेस्ट मैच खेले हैं। इसमें उन्होंने 49.06 की औसत से 1570 रन बनाए हैं। इनमें पांच शतक शामिल हैं।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंमोदी सरकार की तारीफ पर दिग्विजय ने सिंधिया की चुटकी ली, कहा- वाह जी महाराज वाह, हमारा आशीर्वाद आपके साथ - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser