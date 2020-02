Dainik Bhaskar Feb 22, 2020, 04:57 AM IST

खेल डेस्क. भारत और न्यूजीलैंड के बीच दो टेस्ट की सीरीज का पहला मैच वेलिंगटन में खेला जा रहा है। दूसरे दिन भारत के मोहम्मद शमी और इशांत शर्मा क्रीज पर हैं। इससे पहले अजिंक्य रहाणे और ऋषभ पंत ने खेलना शुरू किया। पंत 19 रन बनाकर 58वें ओवर की दूसरी गेंद पर रनआउट हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए अश्विन को टिम साउदी ने ओवर की अगली ही गेंद पर बोल्ड कर चलता किया।अजिंक्य रहाणे 62वें ओवर में 46 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने टिम साउदी की गेंद पर कीपर को कैच थमा दिया।

It's getting bad to worse for India



Rahane nicks one straight to Watling, just four short of his half-century https://t.co/JJfzbAeZri | #NZvIND pic.twitter.com/4Xv5v64qsX