FULL SCORECARD पर क्लिक करें।

खेल डेस्क. वेलिंग्टन में भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। केदार जाधव वनडे में 1000 रन पूरे करने से 32 रन दूर हैं। कीवी गेंदबाज ट्रेंट बोल्ड ने इस सीरीज के 4 मैचों में सबसे ज्यादा 9 विकेट लिए हैं। इस मैदान पर न्यूजीलैंड और भारत के बीच तीन मैच हुए। दोनों ने 1-1 जीते हैं। कप्तान रोहित शर्मा का यह 201वां वनडे है। सीरीज में भारत 3-1 से अजेय बढ़त बनाए हुए है। पिछले मैच में न्यूजीलैंड ने भारत को 8 विकेट से हराया था।

भारत में दो और न्यूजीलैंड में एक बदलाव

भारतीय टीम में तीन बदलाव किए गए हैं। महेंद्र सिंह धोनी, मोहम्मद शमी और विजय शंकर की वापसी हुई। खलील अहमद, कुलदीप यादव और दिनेश कार्तिक को बाहर किया गया। न्यूजीलैंड में एक बदलाव हुआ। चोटिल मार्टिन गुप्टिल की जगह कोलिन मुनरो को टीम में जगह दी गई।

इसी मैदान पर पूर्व भारतीय खिलाड़ी रवि शास्त्री ने 1981 में न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना डेब्यू मैच खेला था। उन्होंने एक ट्वीट कर अपने फैंस को धन्यवाद भी दिया।

38 years...

So blessed to wear India colours again at Basin Reserve where I made my debut in 1981.

Thank you for the love and support 🙏 🇮🇳 pic.twitter.com/iB53YxfaY5