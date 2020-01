Dainik Bhaskar Jan 24, 2020, 01:24 PM IST

खेल डेस्क. भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 टी-20 की सीरीज का पहला मैच शुक्रवार को ऑकलैंड के ईडन पार्क में खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। न्यूजीलैंड के केन विलियम्सन और रॉस टेलर क्रीज पर हैं। कॉलिन मुनरो 59 रन बनाकर आउट हुए। शार्दुल की गेंद पर चहल ने उनका कैच लिया। मुनरो ने करियर का 10वां अर्धशतक लगाया। उन्होंने 42 गेंद की पारी में छह चौके और दो छक्के लगाए। कॉलिन डी ग्रैंडहोम खाता खोले बगैर आउट हुए। जडेजा ने शिवम दुबे के हाथों कैच कराया।

इससे पहले मार्टिन गुप्टिल 19 गेंद पर 30 रन बनाकर पवेलियन लौटे। शिवम दुबे की गेंद पर रोहित शर्मा ने उनका कैच लिया। गुप्टिल अपनी पारी में चार चौके और एक छक्का लगाया। उन्होंने मुनरो के साथ 7.5 ओवर में 80 रन की साझेदारी की। मुनरो ने चौथे ओवर में शार्दुल ठाकुर की छह गेंदों पर 18 रन बनाए।

पंत को प्लेइंग इलेवन में शामिल नहीं किया गया

भारतीय प्लेइंग इलेवन में ऋषभ पंत, कुलदीप यादव, नवदीप सैनी, वॉशिंगटन सुंदर और संजू सैमसन को शामिल नहीं किया गया। पंत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिछली सीरीज में चोटिल हुए थे। उनकी जगह लोकेश राहुल ने विकेटकीपिंग की थी। इस मैच में भी वे ही कीपिंग करेंगे। न्यूजीलैंड के लिए हामिश बेनेट ने डेब्यू किया। वे 10 साल पहले करियर का पहला वनडे और टेस्ट खेले थे।

Hamish Bennett, who made his Test and ODI debuts for 🇳🇿 in 2010, is making his T20I debut today, nearly 10 years later 😮 #NZvIND pic.twitter.com/VVMMX2IkYo