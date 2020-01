Dainik Bhaskar Jan 23, 2020, 08:31 AM IST

खेल डेस्क. भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 टी-20 की सीरीज का पहला मैच कल होगा। यह ऑकलैंड के ईडन पार्क में खेला जाएगा। दूसरा मैच 26 जनवरी को ऑकलैंड, तीसरा 29 को हैमिल्टन, चौथा 31 को वेलिंगटन और पांचवां टी-20 2 फरवरी को माउंट मॉनगनुई (टॉरंगा) में होगा। टॉरंगा में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम 8 में से 7 (100%) मैच जीती है। एक मुकाबला बेनतीजा रहा। वहीं, वेलिंगटन में रन चेज करने वाली टीम कुल 12 में से 7 मैच जीती। 5 में उसे हार मिली।

भारत की मजबूती

वर्तमान में भारतीय टीम की बल्लेबाजी में सिर्फ कप्तान विराट कोहली, रोहित शर्मा और लोकेश राहुल ही फॉर्म में चल रहे हैं। फिलहाल यही टीम की मजबूती है। इनके जल्दी आउट होते ही मध्यक्रम भी सरेंडर करता नजर आता है। पिछली 3 वनडे की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विराट ने 61 की औसत से 183 रन बनाए थे। वहीं, रोहित ने 57 की औसत से 171 रन और राहुल ने 48.66 की औसत से 146 रन बनाए थे।

भारत की कमजोरी

भारतीय स्पिनर पिछली कुछ सीरीज से अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। वे रन भी ज्यादा दे रहे हैं और विकेट लेने में भी नाकाम रहे। पिछली 3 वनडे की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय टीम में रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव को मौका मिला। जिसमें दोनों ने मिलकर तीनों मैच में सिर्फ 7 ही विकेट लिए। इसके लिए उन्होंने 58 ओवर में 325 रन लुटाए थे।

