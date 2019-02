वेलिंगटन. न्यूजीलैंड ने तीन मैच की सीरीज के पहले टी-20 में बुधवार को भारतीय टीम को 80 रन से हरा दिया। भारत ने टॉस जीता और गेंदबाजी का फैसला किया। हालांकि, कप्तान रोहित शर्मा का यह फैसला सही नहीं साबित हुआ। न्यूजीलैंड ने ओपनर कॉलिन मुनरो और टिम सिफर्ट की तेज पारियों के दम पर 20 ओवर में 6 विकेट पर 219 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम 19.2 ओवर में 139 रन पर ऑलआउट हो गई। टी-20 में रन के लिहाज से भारत की यह सबसे बड़ी हार है। भारत का न्यूजीलैंड में मेजबान टीम के खिलाफ यह तीसरा टी-20 मुकाबला था। टीम इंडिया एक में भी जीत नहीं पाई है।

भारत को नौ साल पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मिली थी सबसे बड़ी हार

भारतीय टीम 7 मई, 2010 को ब्रिजटाउन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 49 रन से हारी थी। न्यूजीलैंड इससे पहले भी भारत के खिलाफ दो बार बड़ी जीत हासिल कर चुका है। उसने 2016 में नागपुर में भारत को 47 और 2017 में राजकोट में 40 रन से हराया था। विकेट के लिहाज से भारत को तीन बार नौ विकेट से हारा है। उसे इस अंतर से एक बार वेस्टइंडीज और दो बार ऑस्ट्रेलिया ने हराया है। तीनों ही टी-20 उसने विदेशी जमीन पर खेले थे।

धोनी के टॉप भारतीय स्कोरर रहते 5वीं बार हारी टीम इंडिया



सिफर्ट ने 84 में से 64 रन बाउंड्री से बनाए

न्यूजीलैंड की ओर से सिफर्ट ने सबसे ज्यादा 84 रन बनाए। उन्होंने 43 गेंद की अपनी पारी में सात चौके और छह छक्के लगाए। वे मैन ऑफ द मैच चुने गए। उनके अलावा मुनरो ने 20 गेंद में 34 रन, कप्तान केन विलियम्सन ने 22 गेंद में 34 रन, रॉस टेलर ने 14 गेंद में 23 रन और स्कॉट कुगेलजिन ने 7 गेंद में 20 रन की पारी खेली। भारत की ओर से हार्दिक पंड्या ने 51 रन देकर 2 विकेट लिए। वहीं, भुवनेश्वर कुमार, खलील अहमद, क्रुणाल पंड्या और युजवेंद्र चहल के खाते में एक-एक विकेट आए।

भारतीय टीम की खराब शुरुआत

लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारत की शुरुआत खराब रही। कप्तान रोहित शर्मा पारी की 14वीं गेंद पर ही पवेलियन लौट गए। वे पांच गेंद खेलकर सिर्फ एक रन ही बना पाए। 77 रन तक उसके छह खिलाड़ी पवेलियन लौट चुके थे। महेंद्र सिंह धोनी 39 रन बनाकर भारत के टॉप स्कोरर रहे। उनके अलावा शिखर धवन ने 29, विजय शंकर ने 27 और क्रुणाल पंड्या ने 20 रन की पारी खेली। इन चारों के अलावा भारत को कोई भी बल्लेबाज दहाई के अंक तक नहीं पहुंच पाया। रोहित, भुवनेश्वर कुमार, युजवेंद्र चहल और खलील अहमद एक-एक रन ही बना पाए। न्यूजीलैंड की ओर से टिम साउदी ने सबसे ज्यादा तीन विकेट लिए। उनके अलावा लॉकी फर्ग्युसन, मिशेल सैंटनर और ईश सोढ़ी ने 2-2 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। डेरिल मिशेल को एक विकेट मिला।

ऐसे गिरे भारतीय टीम के विकेट

Dhawan goes for 29 after looking ominous. Ferguson in the action again with a top yorker that hit Dhawan's pads and then the stumps. India 51/2 in the 6th. LIVE scoring | https://t.co/Dbnn1dR7t6 #NZvIND 📷= @PhotosportNZ pic.twitter.com/9TDcGfmHDg