Dainik Bhaskar Feb 27, 2020, 10:38 AM IST

खेल डेस्क. महिला टी-20 वर्ल्ड कप में भारत और न्यूजीलैंड के बीच ग्रुप मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में खेला जा रहा है। मैच में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारत की दीप्ति शर्मा और वेदा कृष्णमूर्ति क्रीज पर हैं। भारतीय टीम के 5 विकेट पर 100 रन पूरे हो गए हैं। कप्तान हरमनप्रीत कौर को 1 रन पर लैग कस्पेरेक ने अपनी गेंद पर कैच आउट किया।

रोजमैरी मैर ने दो विकेट लिए। उन्होंने तानिया भाटिया (23 रन) और जेमिमा रोड्रिग्ज (10 रन) को अमेलिया केर के हाथों कैच आउट कराया। इससे पहले स्मृति मंधाना 11 रन बनाकर पवेलियन लौट गईं। उन्हें ली तहूहू ने क्लीन बोल्ड किया।

हरमनप्रीत तीन मैचों में दहाई का आंकड़ा नहीं छू सकीं

हरमनप्रीत का इस टूर्नामेंट में खराब प्रदर्शन जारी है। तीन मैच में वे दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सकीं। पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने 2 रन बनाए थे। इसके बाद बांग्लादेश के खिलाफ 8 और अब न्यूजीलैंड के खिलाफ 1 रन पर पवेलियन लौट गईं।

टीम इंडिया ने 2 बदलाव किए

भारतीय टीम में दो बदलाव किए गए हैं। स्मृति मंधाना और राधा यादव की प्लेइंग इलेवन में वापसी हुई, जबकि अरुंधति रेड्डी और ऋचा घोष को टीम से बाहर किया गया। इनके अलावा हरलीन देओल और पूजा वस्त्रकार को भी टीम में जगह नहीं मिली। वहीं, न्यूजीलैंड की प्लेइंग इलेवन में लॉरेन डाउन, हॉली हुडलेशन, जेस केर को केटी पेरकिंस जगह नहीं मिल सकी।

भारत ग्रुप-ए में शीर्ष पर

भारतीय टीम अपने दोनों मैच जीतकर ग्रुप-ए में 4 पॉइंट के साथ शीर्ष पर है। टीम इंडिया यह मैच जीतती है, तो सेमीफाइनल में उसकी जगह पक्की हो जाएगी। भारत ने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया को 17 और फिर बांग्लादेश को 18 रन से शिकस्त दी थी। वहीं, न्यूजीलैंड का यह दूसरा मैच है। वह पहला मैच श्रीलंका के खिलाफ 7 विकेट से जीतकर ग्रुप में दूसरे नंबर पर है।

दोनों टीमें:

भारत: शेफाली वर्मा, स्मृति मंधाना, तानिया भाटिया (विकेटकीपर), जेमिमा रॉड्रिग्ज, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), दीप्ति शर्मा, वेदा कृष्णमूर्ति, शिखा पांडे, राधा यादव, पूनम यादव और राजेश्वरी गायकवाड़।

न्यूजीलैंड: सोफी डेवाइन (कप्तान), राचेल प्रीस्ट, सूजी बेट्स, मेड्डी ग्रीन, केटी मार्टिन, अमेलिया केर, हेले जेनसेन, लैग कस्पेरेक, अन्ना पीटरसन, रोजमैरी मैर और ली तहूहू।

