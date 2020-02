Dainik Bhaskar Feb 14, 2020, 01:09 PM IST

खेल डेस्क. भारत और न्यूजीलैंड इलेवन के बीच हैमिल्टन में तीन दिवसीय अभ्यास मैच खेला जा रहा है। शुक्रवार को पहले दिन भारतीय टीम 263 रन पर ऑलआउट हो गई। भारत के 8 खिलाड़ी दहाई का आंकड़ा तक नहीं छू सके। जबकि पृथ्वी शॉ, शुभमन गिल, ऋद्धिमान साहा और रविचंद्रन अश्विन शून्य पर आउट हुए। ओपनर मंयक अग्रवाल 1 और ऋषभ पंत 7 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। भारत-न्यूजीलैंड के टेस्ट सीरीज में दो मैच खेले जाने हैं। पहला टेस्ट 21 फरवरी से वेलिंगटन में शुरू होगा।

मैच में एक समय भारतीय टीम के 5 रन पर 3 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए थे। इसके बाद 38 रन के स्कोर पर चौथा विकेट भी गिर गया। ऐसे में हनुमा विहारी और चेतेश्वर पुजारा ने पारी को संभाला। दोनों ने 5वें विकेट के लिए 195 रन की साझेदारी की।

India all out for 263 in the practice game against New Zealand XI.



Vihari 101 retd, Pujara 93 pic.twitter.com/8h0uONqFpx