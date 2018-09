पाकिस्तान के खिलाफ मैच के दौरान इंडियन क्रिकेटर ने बांधे पाक प्लेयर के शू लेस, जीता सबका दिल

दुबई. टीम इंडिया ने एशिया कप में बुधवार को पाकिस्तान को एकतरफा अंदाज में आठ विकेट से हरा दिया। ग्रुप ए के इस मैच में टीम इंडिया ने पहले पाकिस्तान को 43.1 ओवर में 162 रन के स्कोर पर समेट दिया। इसके बाद 29 ओवर में दो विकेट खोकर टारगेट को हासिल कर जीत दर्ज कर ली। ये बॉल बाकी रहते भारत की पाक पर सबसे बड़ी जीत है। मैच के दौरान एक मोमेंट ऐसा भी आया, जिसमें इंडियन बॉलर युजवेंद्र चहल ने दुनियाभर के क्रिकेट फैन्स का दिल जीत लिया। उन्होंने पाक क्रिकेटर उस्मान खान के शू लेस बांधकर वाहवाही लूटी।

- मैच में ये मोमेंट पाकिस्तानी इनिंग के दौरान 43वें ओवर में नजर आया, जब क्रीज पर उस्मान खान और मो. आमिर खड़े हुए थे। इसी दौरान उस्मान के जूते के फीते खुल गए, जिसके बाद पास ही में फील्डिंग कर रहे युजवेंद्र चहल ने आकर उनके लेस बांध दिए।

- चहल के किए इस काम के बाद सोशल मीडिया पर ये मोमेंट काफी वायरल हो गया। क्रिकेट फैन्स ने स्पोर्ट्समैनशिप के लिए चहल की खूब तारीफ की और इस मोमेंट के फोटो को 'पिक्चर ऑफ द डे' भी बताया। हालांकि कई फैन्स ने इस फोटो को लेकर भी पाकिस्तान के मजे ले लिए।

अब बांग्लादेश से होगा मैच

- इस मैच में भारत की ओर से (3/15) और केदार जाधव (3/23) ने शानदार बॉलिंग करते हुए तीन-तीन विकेट निकाले। वहीं कप्तान ने 52 और शिखर धवन ने 46 रन बनाए। अंबाती रायडू और ने नाबाद 31-31 रन बनाए। भुवनेश्वर को 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया।

- भारत ने 10 साल बाद एशिया कप में लगातार दो दिन में दो जीत हासिल की है। 2008 में भारत ने दो दिन में हांगकांग और पाक को ही हराया था। इस जीत के साथ ही भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ विकेट के लिहाज से सबसे बड़ी जीत की बराबरी भी कर ली।

- चैंपियंस ट्रॉफी (2017) फाइनल के बाद यह दोनों टीमों के बीच पहला मुकाबला था। एशिया कप में भारत की पाकिस्तान पर यह 7वीं जीत रही। टूर्नामेंट में भारत का अगला मैच 21 सितंबर को बांग्लादेश के खिलाफ होगा।

While the war like situation is all pervasive in both the countries, tender moments like this on the pitch lifts the game of cricket into a gentleman’s game #INDvPAK pic.twitter.com/Q8W0L5MZWH — Harsh Goenka (@hvgoenka) 19 September 2018

Chahal trying to defuse the human bomb #INDvPAK pic.twitter.com/YI5C2EwgUk — pran (@barkhurdhar) 20 September 2018

I normally troll but after looking at this beautiful picture, i just want to let them know that we love you! 🇵🇰❤ #INDvPAK #sportsmanship pic.twitter.com/0aN7D1O7VN — Saad Kaiser Khan (@SaadKaiser) 19 September 2018

#INDvPAK . Too bad and better luck next time 🇵🇰. 🇮🇳 played better on the day. But this is a beautiful image of real sportsmanship. Beautiful. pic.twitter.com/cORsmWL1jm — Stefano Pontecorvo (@pontecorvoste) 20 September 2018