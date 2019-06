16 जून को भारत के खिलाफ हुए मैच में हुई थी पाकिस्तान की हार

मैच में सानिया के पति शोएब मलिक बिना खाता खोले हो गए थे आउट



Dainik Bhaskar Jun 20, 2019, 05:01 PM IST

खेल डेस्क. वर्ल्ड कप 2019 में भारत के खिलाफ मैच में पाकिस्तान की हार के बाद टीम के खराब प्रदर्शन का गुस्सा पाकिस्तानी फैंस ने सानिया मिर्जा पर भी निकाला था। इस मैच में शोएब मलिक शून्य पर आउट हो गए थे और फैंस को गुस्सा इस बात पर आ रहा था कि इतना महत्वपूर्ण मैच होने के बाद भी वे मैच की पिछली रात को 2 बजे तक बीवी-बच्चों के साथ होटल में मजे कर रहे थे। इसी बात को लेकर लोगों ने सानिया को भी ट्रोल किया था। इस मामले में पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब अख्तर ने अपने यूट्यूब चैनल पर सानिया का बचाव किया है और उनको निशाना बनाने वाले लोगों को चुप रहने की नसीहत दी है। शोएब ने कहा, 'किसी की फैमिली पर उंगलियां उठाने का हक आपको किसने दिया। वो अपने पति से मिलने आई थी और खाना खा रही थी।'

सानिया को बताया बदकिस्मत महिला

शोएब ने सानिया को बदकिस्मत महिला बताते हुए कहा- 'वो कुछ भी कर लें, बिना किसी वजह के उन्हें भारत या पाकिस्तान से आलोचना सुनने को मिल ही जाती हैं। अगर वो अपने पति के साथ खाना खाने गई हैं, तो क्या जुर्म कर दिया उन्होंने। वो कौन सा सुबह को 6 बजे बैठे हुए थे। पहले जब बेचारी ने पाकिस्तानी से शादी की थी तो भी उन्हें वहां से काफी सुनना पड़ा था, अब पाकिस्तान जब मैच हार गया तो भी लोग उन्हें निशाना बना रहे हैं।'

लोगों से पूछा- उंगलियां उठाने का हक किसने दिया?

फैंस को नसीहत देते हुए शोएब ने आगे कहा, 'मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आप किसी की फैमिली पर उंगलियां कैसे उठा सकते हैं। सिर्फ इसलिए कि आपके पास सोशल मीडिया है, आपको ये अधिकार नहीं मिल जाता। वो शोएब की बेगम है, उनका एक बच्चा भी है, वो दो महीने से उससे नहीं मिली थी, वो सिर्फ अपने पति से मिलने आई थी और खाना खा रही थी।'

Shoaib Malik, Imad Wasim, Imam ul Haq & Wahab Riaz seen at a Shisha bar at 2am on Wilmslow Road hours before #IndiavsPakistan match.@TheRealPCB Is this why the team didn’t perform properly? #CWC19 #IndvsPak #Manchester pic.twitter.com/gBbZVj9Sij