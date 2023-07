Hindi News

पाकिस्तानी खेलमंत्री बोले- वर्ल्ड कप भी न्यूट्रल वेन्यू पर हो: प्रधानमंत्री ने 14 सदस्यीय सिक्योरिटी टीम बनाई; बिलावल भुट्टो को अध्यक्षता सौंपी

पाकिस्तान के खेल मंत्री एहसान मजारी 14 सदस्यीय सिक्योरिटी टीम का हिस्सा हैं। वह भी भारत आ कर सुरक्षा व्यवस्था की जांच करेंगे।

भारत में 5 अक्टूबर से शुरू हो रहे वनडे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के पार्टिसिपेशन पर संशय बरकरार है। पाकिस्तान के खेल मंत्री एहसान मजारी ने कहा, 'मैं चाहता हूं कि भारत भी एशिया कप मैच न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने की मांग को छोड़े वरना हम भी वर्ल्ड कप में खेलने के लिए भारत नहीं जाएंगे।'

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) 27 जून को वर्ल्ड कप के लिए शेड्यूल जारी कर चुका है। भारत और पाकिस्तान के बीच हाई वोल्टेज मैच 15 अक्टूबर को अहमदाबाद में खेला जाएगा। इसके अलावा पाकिस्तान को अपने लीग के 8 मैच चार शहरों हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई और कोलकाता में खेलना हैं।

मजारी 14 सदस्यीय सिक्योरिटी टीम का हिस्सा

मजारी ने इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में कहा, 'प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी की अध्यक्षता में 14 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। उसमें मेरे साथ कुल 11 मंत्री हैं। पाकिस्तान को भारत जाकर क्रिकेट खेलना चाहिए कि नहीं, हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे और अपनी सिफारिश प्रधानमंत्री को भेजेंगे। उसी के आधार पर प्रधानमंत्री वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के भेजने का अंतिम फैसला लेंगे।'

उन्होंने आगे कहा, 'PCB मेरे विभाग में आता है। मेरे विचार में भारत भी एशिया कप मैच न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने की मांग को छोड़े वरना हम भी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के मैच भारत के बजाय न्यूट्रल वेन्यू पर करने की मांग करेंगे।'

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने की है कमेटी गठित

प्रधानमंत्री शरीफ ने वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का पार्टिसिपेशन तय करने के लिए शनिवार को 14 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। ये कमेटी भारत जाएगी और वहां पाकिस्तान के वेन्यू की सिक्योरिटी जांच करेगी। कमेटी शहरों का मैनेजमेंट भी देखेगी।

कमेटी में खेल मंत्री एहसान मजारी के अलावा पाकिस्तान के कई मंत्री और सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुख शामिल हैं। कमेटी में पाकिस्तान सरकार में शामिल अन्य पार्टियों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। इस कमेटी का अध्यक्ष विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी को बनाया गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार, भुट्टो देश के अगले प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार भी हो सकते हैं।

कमेटी जांच करने के लिए भारत कब आएगी, इस पर अब तक जानकारी नहीं मिल सकी है। लेकिन कमेटी की जांच के बाद ही तय होगा कि पाकिस्तान टीम भारत में वर्ल्ड कप खेलने आएगी या नहीं।

एशिया कप पाकिस्तान और श्रीलंका में

एशियन क्रिकेट काउंसिल ने वर्ल्ड कप से पहले एशिया कप श्रीलंका और पाकिस्तान में कराने का फैसला किया है। इसके तहत पाकिस्तान में टूर्नामेंट के सिर्फ 4 मैच होंगे। बाकी 9 मुकाबले श्रीलंका में होंगे।

ग्रुप स्टेज के चार मैच पाकिस्तान में होंगे। इनमें एक ग्रुप से पाकिस्तान Vs नेपाल मैच और दूसरे ग्रुप से अफगानिस्तान Vs बांग्लादेश, अफगानिस्तान Vs श्रीलंका और बांग्लादेश Vs श्रीलंका मैच शामिल हैं। यानी पाकिस्तान में भारत का एक भी मैच नहीं होगा। अगर टीम इंडिया फाइनल में पहुंची तो ये मुकाबला भी श्रीलंका में ही खेला जाएगा।

31 अगस्त से 17 सितंबर के बीच होने वाले इस टूर्नामेंट का पूरा शेड्यूल अब तक जारी नहीं किया गया है।

