Dainik Bhaskar Jun 12, 2019, 12:30 PM IST

वर्ल्ड कप में अबतक 6 बार हुआ भारत-पाकिस्तान का मैच

सभी छह मैचों में भारतीय टीम को मिली है जीत

खेल डेस्क. क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 में भारत और पाकिस्तान का महामुकाबला 16 जून (रविवार) को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। इस मैच से पहले पाकिस्तान में टूर्नामेंट का प्रसारण कर रहे स्पोर्ट्स चैनल ने भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान का मजाक उड़ाया है। मैच के प्रचार के लिए चैनल ने एक विज्ञापन बनाया है, जिसमें भारतीय विंग कमांडर का डुप्लीकेट नजर आ रहा है, और वो अपने हाव-भाव से अभिनंदन का मजाक बनाता है। बता दें कि पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत की एयर स्ट्राइक के अगले दिन पाकिस्तानी लड़ाकू विमान भारतीय सीमा में घुस आए थे, जिन्हें खदेड़ते हुए अभिनंदन पीओके (पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर) में चले गए थे, और पाकिस्तान की कैद में फंस गए थे।

वीडियो में दिखा अभिनंदन का डुप्लीकेट

पाकिस्तानी स्पोर्ट्स चैनल 'जैज टीवी' ने जो विज्ञापन बनाया है, वो उसी वीडियो की नकल है जिसमें अभिनंदन चाय पीते हुए पाकिस्तानी सेना के सवालों का जवाब देते नजर आए थे। उसी तर्ज पर इस वीडियो में अभिनंदन जैसी मूंछ वाला शख्स उन्हीं की नकल करते हुए जवाब देता नजर आता है। उसने सेना की वर्दी की जगह टीम इंडिया की तरह ब्लू जर्सी पहनी हुई है। वीडियो में कैमरे के पीछे से डुप्लीकेट से कुछ सवाल किए जाते हैं, जिनका जवाब वो काफी घबराते हुए देता है।

विज्ञापन में उड़ाया अभिनंदन का मजाक

वीडियो में एक शख्स अभिनंदन के डुप्लीकेट से कई सवाल पूछता है। वो सबसे पहले पूछता है कि 'टॉस जीत गए तो क्या करोगे', तो वो डुप्लीकेट, अभिनंदन के वायरल वीडियो की नकल करते हुए कहता है कि 'I am sorry, I am not suppose to tell you that sir' (माफ कीजिए, लेकिन मैं आपको यह नहीं बता सकता)। इसके बाद जब उससे पूछा जाता है कि प्लेइंग इलेवन में कौन-कौन होगा, तो इसके जवाब में भी डुप्लीकेट यही कहता है, 'I am sorry, I am not suppose to tell you this'। (माफ कीजिए, मैं आपको यह नहीं बता सकता)। इसके बाद उससे पूछा जाता है कि हाऊ इज द टी (चाय कैसी है), तो वो शख्स कहता है 'टी इज फेंटास्टिक'। फिर सवाल पूछने वाला कहता है, 'अच्छा चलो, यू केन लीव नाऊ'। फिर अचानक वो डुप्लीकेट को पकड़कर कहता है, 'एक सेकंड रुको, कप कहां लेकर जा रहे हो?' इस विज्ञापन को देखने के बाद भारतीय फैन्स का गुस्सा भड़क उठा और वे पाकिस्तानी टीम को ट्रोल करने लगे। RPG एंटरप्राइजेस के चेयरमैन हर्ष गोयनका ने भी इस वीडियो को अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर करते हुए इसकी निंदा की। उन्होंने लिखा, 'पाकिस्तान को विश्वकप में होने वाले भारत-पाक मैच से पहले हमारे हीरो अभिनंदन का मजाक उड़ाने पर शर्म आना चाहिए। हमें इसका जवाब देना चाहिए।'

Shameful for Pakistan to mock our hero #Abhinandan ahead of #INDvsPAK World Cup cricket game. We need to retaliate! pic.twitter.com/BQcLxyQPvH — Harsh Goenka (@hvgoenka) June 11, 2019

1-Pakistan really deserve the #TeaCup trophy 🥃🍻🍺🍻



2-Wh bhi Abhinandan ka jhutha cup deserve karte hai jo pakistan ne liya 😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣



Admit it or Not ------------- #Abhinandan #INDvsPAK #AUSvPAK #mukamuka pic.twitter.com/kVnCiBFIXG — suraj bagri (@surajbagri6) June 12, 2019

Pic 1 : Made in India

Pic 2 : Made in China



(Side effects of chinese friendship 😂😂)#IndvsPak #FathersDay2019 #Abhinandan pic.twitter.com/fKdFellPj7 — Dharmvir Deshwal (@Dharam_PaG) June 11, 2019

I request every indian fan available in England to take poster of these pictures in stadium on 16 to support dignity of our soilder#Abhinandan#IndvsPak pic.twitter.com/y1ikthlHrA — Osho Rajesh (@ORajesh100) June 11, 2019

India vs Pak#IndvsPak 🏏#ICCWorldCup2019



16june 2019



Pakistan Wins The Toss and



Decides To Swim First........



🏊‍♂️🏊‍♂️🏊‍♂️🏊‍♂️🏊‍♂️🏊‍♂️ pic.twitter.com/AuJl4FI8HP — r_bi ⭐⭐ (@biggainzz) June 12, 2019