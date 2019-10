Dainik Bhaskar Oct 09, 2019, 04:34 PM IST

खेल डेस्क. भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीन टेस्ट की सीरीज का दूसरा मैच गुरुवार से पुणे में खेला जाएगा। इस मैच में आर अश्विन के पास श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर चामिंडा वास और पूर्व ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी डेनिस लिली को विकेट के मामले में पीछे छोड़ने का मौका होगा। अश्विन ने अब तक 66 टेस्ट में 350 विकेट लिए हैं। वास के 111 मैच और लिली के 70 मैच में बराबर 355 विकेट हैं। टेस्ट सीरीज में भारत 1-0 से आगे है।

अश्विन यदि मैच की दोनों पारियों में 13 विकेट लेते हैं, तो वे पूर्व पाकिस्तानी खिलाड़ी इमरान खान और न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान डेनियल विटोरी को भी पीछे छोड़ देंगे। साथ ही ऑस्ट्रेलिया के नाथन लियोन (363 विकेट) की बराबरी भी कर लेंगे। हालांकि, लियोन अभी क्रिकेट खेल रहे हैं। इमरान ने 88 मैच में 362 विकेट और विटोरी ने 113 मैच में इतने ही विकेट लिए हैं।

पुणे के स्टेडियम में भारत का दूसरा मैच

पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में भारत का यह दूसरा टेस्ट होगा। इससे पहले इस मैदान पर एकमात्र टेस्ट भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 23 फरवरी 2017 में खेला गया था। इस मैच में भारतीय टीम को 333 रन से हार मिली थी।

