Dainik Bhaskar Sep 18, 2019, 06:47 PM IST

खेल डेस्क. भारत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन टी-20 सीरीज के दूसरे मुकाबले में मोहाली के पीसीए स्टेडियम में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। इस मैदान पर भारतीय टीम तीसरी बार टी-20 खेल रही है। इससे पहले उसे पहले दोनों मुकाबलों में जीत मिली है। पिछला मैच धर्मशाला में बारिश के कारण रद्द हो गया था। अंतिम एकादश में लोकेश राहुल, मनीष पांडेय, राहुल चाहर और खलील अहमद को जगह नहीं मिली।

#TeamIndia Captain @imVkohli wins the toss and elects to bowl first against South Africa in the 2nd T20I.#INDvSA pic.twitter.com/s45E7rhz4f