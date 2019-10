Dainik Bhaskar Oct 19, 2019, 09:03 AM IST

खेल डेस्क. भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच टेस्ट सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच रांची में थोड़ी देर में शुरू होने वाला है। इस मैच से 30 साल के स्पिनर शहबाज नदीम डेब्यू करेंगे। मैच को जीतकर भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहली बार 3-0 टेस्ट सीरीज जीतना चाहेगी। टीम इंडिया सीरीज में 2-0 से आगे है। भारत ने सीरीज के पहले तिरुवनंतपुरम टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका को 203 रन और दूसरे पुणे टेस्ट में पारी और 137 रन से हराया था।

Big day for Shahbaz Nadeem as he is all set to make his Test debut 🇮🇳🇮🇳 #TeamIndia #INDvSA @Paytm pic.twitter.com/3hfYTaVyDL