Dainik Bhaskar Dec 22, 2019, 08:07 AM IST

खेल डेस्क. भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 वनडे की सीरीज का आखिरी और निर्णायक मुकाबला रविवार को कटक के बाराबती स्टेडियम में खेला जाएगा। टीम इंडिया के पास लगातार चौथी बार साल की आखिरी वनडे सीरीज जीतने का मौका है। फिलहाल सीरीज 1-1 से बराबर है। भारतीय टीम ने तीन बार साल की अंतिम एकदिवसीय शृंखला अपने घर में ही जीती हैं। भारत को पिछली बार अपने घर में अक्टूबर 2015 में दक्षिण अफ्रीका ने 5 वनडे की सीरीज में 3-2 से हराया था। वहीं, टीम इंडिया ने 2018 का अंत वेस्टइंडीज के खिलाफ 5 वनडे की सीरीज को 3-1 से जीतकर किया था।

मौजूदा सीरीज का पहला मैच चेन्नई में खेला गया था, जिसमें वेस्टइंडीज ने 8 विकेट से जीत दर्ज की थी। दूसरा वनडे विशाखापट्टनम में खेला गया। इसमें भारतीय टीम ने विंडीज को 107 रन से हराकर सीरीज बराबर कर दी। इन दोनों मैच में टीम इंडिया की फील्डिंग बेहद खराब रही थी, जो कप्तान विराट कोहली और कोच रवि शास्त्री के लिए चिंता का विषय है।

तीन सालों में लगातार भारत ने वर्ष की अंतिम वनडे सीरीज जीती

नवदीप सैनी डेब्यू कर सकते हैं

भुवनेश्वर कुमार के बाद तेज गेंदबाज दीपक चाहर भी चोट के चलते सीरीज से बाहर हो गए हैं। चाहर की जगह नवदीप सैनी को टीम में शामिल किया गया है। नवदीप को इस मैच में डेब्यू का मौका मिल सकता है। नवदीप ने अब तक वनडे और टेस्ट नहीं खेला है। उन्होंने पिछला टी-20 इसी साल 22 सितंबर को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेला था। इस मैच में उन्हें कोई विकेट नहीं मिला था। नवदीप ने 5 टी-20 में 6 विकेट लिए हैं।

कोहली सबसे ज्यादा वनडे में कप्तानी करने वाले दूसरे भारतीय

विराट कोहली ने 2013 से अब तक 61 वनडे में भारतीय टीम की कप्तानी की है। इसमें भारत को 45 में जीत मिली, जबकि 13 मैच हारे हैं। 1 मुकाबला टाई और 2 बेनतीजा रहे। कोहली से आगे सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी हैं, जिन्होंने 2007 से 2016 तक 122 वनडे में कमान संभाली। इसमें धोनी ने टीम इंडिया को 63 मैच में जीत दिलाई, जबकि 50 मैच में हार मिली। 2 मुकाबले टाई और 7 बेनतीजा रहे।

📸📸



Snapshots from #TeamIndia's training session ahead of the 3rd and final ODI against West Indies.



Who will take the 🏆 home?#INDvWI pic.twitter.com/CCkPrpR5Gw