Dainik Bhaskar Sep 04, 2019, 04:26 PM IST

खेल डेस्क. वेस्ट इंडीज के खिलाफ हालिया टेस्ट सीरीज के दूसरे मैच में हैट्रिक लेने वाले बुमराह को आखिरी विकेट के बारे में ज्यादा पता नहीं था। जामराह हैमिल्टन हैट्रिक विकेट के रूप में एलबीडब्ल्यू करार दिए थे। एक इंटरव्यू में बुमराह ने कहा- मैं कॉन्फिडेंट नहीं था कि गेंद सीधे हैमिल्टन के पैड्स पर लगी है। कोहली को इसका पूरा यकीन था और उन्होंने रिव्यू ले लिया। टीम इंडिया के इस तेज गेंदबाज को मिल्कशेक पसंद है।

कोहली की वजह से हैट्रिक

वेस्ट इंडीज के पूर्व तेज गेंदबाज और अब कमेंट्रेटर इयान बिशप को दिए इंटरव्यू में बुमराह ने कुछ सवालों के जवाब दिए। इस विकेट के बारे में वो कहते हैं, “मैंने स्टंप्स की लाइन में फुल लैंग्थ बॉल की। ये हैमिल्टन के पैड्स पर लगी। लेकिन उनका बल्ला भी करीब था। इसलिए मैं कॉन्फिडेंट नहीं था कि वास्तव में सही क्या है। विराट को पक्का यकीन था कि गेंद सीधे पैड्स पर लगी है। इसलिए उन्होंने रिव्यू ले लिया। नतीजा आपके सामने है।” वीडियो में घटना के दौरान विराट और कोहली की बातचीत भी सुनी जा सकती है।

टेस्ट क्रिकेटर ही बनना चाहता था

एक सवाल के जवाब में जसप्रीत ने कहा, “मैं टेस्ट क्रिकेट ही खेलना चाहता था। इस फॉर्मेट में मिलने वाली कामयाबी मुझे बहुत खुशी देती है क्योंकि यहां सबकुछ मेहनत से मिलता है। हर विकेट कीमती है। इसलिए, ये हैट्रिक भी मेरे लिए बहुत मायने रखती है।” एक और सवाल के जवाब में इस तेज गेंदबाज ने कहा, “बचपन में टीवी पर बहुत क्रिकेट देखा करता था। खासतौर पर टेस्ट क्रिकेट। ऑस्ट्रेलिया के कई मैच देखे। तभी सोच लिया कि फास्ट बॉलर बनना है। मैं कई तेज गेंदबाजों को कॉपी करता था। अब बहुत सुकून मिलता है क्योंकि मैं खुद टेस्ट खेल रहा हूं।”

Catch Jasprit Bumrah talking about his inspirations, diet and of course the hattrick, with Ian Bishop. #FuriousAndFast #WIvIND #SPNSports pic.twitter.com/WbGHbY3fH4