Dainik Bhaskar Jun 26, 2019, 03:36 PM IST

खेल डेस्क. विश्व कप क्रिकेट 2019 में गुरुवार यानी 27 जून को भारत का मुकाबला वेस्ट इंडीज से होगा। टीम इंडिया की नजर सेमीफाइनल में स्थान पक्का करने पर है। लेकिन, मैनचेस्टर में मौसम का मिजाज मंगलवार और बुधवार सुबह कुछ खास नहीं रहा। मंगलवार को बारिश के साथ तेज हवा चली। बुधवार को भी हल्की बारिश हुई। अब सवाल ये है कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ मैच में क्या बारिश या मौसम खलल डाल सकता है? इसका जवाब है ‘नहीं’। 13 जून को टीम इंडिया का न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाला मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया था।

बारिश खलल नहीं डालेगी

ब्रिटेन के मौसम विभाग के मुताबिक, मैनचेस्टर में बुधवार को दोपहर बाद मौसम साफ होगा। गुरुवार को पूरी तरह धूप खिली रहेगी और तापमान 23 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा। हवा भी ज्यादा तेज नहीं चलेगी। कुल मिलाकार दर्शक भारत और वेस्ट इंडीज मैच का पूरा लुत्फ उठा सकेंगे। फैन्स के माथे पर चिंता की लकीरें इसलिए भी थीं क्योंकि मंगलवार को टीम इंडिया ने मैच के पहले इंडोर प्रैक्टिस की। ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पूरे समय कवर्स से ढका नजर आया।

